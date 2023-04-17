النوبة القلبية ونوبة الهلع تتشاركان نفس الأعراض: كيف يمكن التفريق بينهما؟

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Source: AAP

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تتشابه أعراض النوبة القلبية مع نوبات الهلع إلى حد كبير حتى يكاد يصعب التمييز بينهما. لذا تسلط هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر الضوء على هذه الأعراض المشتركة وكيفية التمييز بينها.

النقاط الرئيسية:
  • أعراض النوبة القلبية ونوبات الهلع تتشابه إلى حد كبير، إذ أن الشخص في الحالتين يتعرض إلى التعرق وضيق في التنفس وألم في الصدر.
  • من المهم جداً طلب سيارة الإسعاف خاصة إذا استمرت الأعراض لأكثر من عشر دقائق.
  • إن تناول الأدوية المهدئة للأعصاب ليس بالأمر المعيب، بل هو مثل أخد أي نوع أخر من الأدوية للضغط والكوليسترول والسكري
قال أخصائي أمراض القلب الدكتور وليد أحمر أن أعراض النوبة القلبية ونوبات الهلع تتشابه إلى حد كبير، إذ أن الشخص في الحالتين يتعرض إلى التعرق وضيق في التنفس وألم في الصدر يمكن أن يمتد إلى الحنك والكتف والظهر، لذا يصعب التمييز بين الاثنين. لكن إذا كان الشخص يعاني من الاكتئاب، فيمكن التقدير أن ما يتعرض له هو نوبة هلع.

أضاف الدكتور وليد أن النوبة القلبية تحدث بصورة مفاجئة، كما أنها يمكن أن تصيب الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من مشاكل صحية كالضغط والسكري، ولكن في حالات نادرة.
heart attack
心臟病發作原來與膽固醇有莫大關係。 Source: Getty / Getty Images
أشار الدكتور وليد أيضاً أن النوبات القلبية تصيب الرجال في عمر الأربعين والخمسين عاماً أكثر من النساء، وعادة ما تكون نوبة الهلع هي سبب هذه الأعراض إذا ما تعرضت لها السيدة في عمر صغير.

كما أوضح الدكتور وليد أنه إذا سبق للشخص أن اختبر هذه الأعراض وقام بكافة الفحوص القلبية وكانت سليمة، فهذا الأمر يعني أنه يتعرض لنوبة هلع خاصة إذا كان يمر بفترة حزن أو أوقات عصيبة.
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أما إذا حدثت فجأة فمن الصعب جداّ التنبؤ، لذا من المهم جداً طلب سيارة الإسعاف خاصة إذا استمرت الأعراض لأكثر من عشر دقائق، لأن المسعفين يقوم فوراً يعمل تخطيط للقلب لمعرفة ما إذا كانت نوبة قلبية أم نوبة هلع.
Close-up of an ECG report
Close-up of an ECG report Credit: gettyimage
أضاف الدكتور وليد أيضاً أن هناك علاقة مباشرة بين الاكتئاب والأمراض القلبية، حيث يمكن أن يؤدي الحزن الشديد إلى الاصابة بنوبة قلبية فيما يعرف بـ Broken Heart Syndrome والتي تظهر نفس التغيير عند إجراء تخطيط القلب كما لو أنها نوبة قلبية، لذا يتم التأكد عبر إجراء قسطرة قلبية.

في هذه الحالة تكون الأغلبية من النساء بنسبة 90 بالمئة بسبب مرورهم في ظروف محزنة فيتعرضون إلى ذبحة قلبية لا نراها دائماً كونها ذبحة قلبية ناتجة عن الحزن والاكتئاب.
Midsection Of Doctor Examining Patient Chest In Hospital
Female doctor checking heart beat of patient and recommend treatment methods and how to use medicine. Credit: EyeEm
وفي ظل الضغوطات النفسية وأعباء الحياة الكثيرة، لا بد من التعامل معها بصورة حكيمة لتجنب المضاعفات في المستقبل، فمن المهم أن يتحدثوا مع طبيب العائلة الذي يمكن بدوره أن يصف لهم الأدوية للاكتئاب.
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وشدد الدكتور وليد أن تناول الأدوية المهدئة للأعصاب ليس بالأمر المعيب، بل هو مثل أخد أي نوع أخر من الأدوية للضغط والكوليسترول والسكري، كما أنه يمكن أن يكون مؤقتاً لفترة محددة فقط.

كما أن مجرد التحدث أحياناً إلى المعالج أو الطبيب النفسي يمكن أن يريح المريض، وهذا الأمر هو دليل قوة ليس ضعفاً.

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