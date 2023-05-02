"كل ما تحتاجه هو زيارة لتعي حجم المساعدة المطلوبة":عاطفة سيدة لبنانية تأخذها الى العمل الخيري

زارت هيلين مارون لبنان بعد انقطاع 30 عاما، حيث أنها هاجرت إلى أستراليا في سن مبكرة، وخلال هذه الزيارة طلب منها أحد أقربائها زيارة مركز يعتني بالمسنين في قرية كفريشيت شمال لبنان.





"كل ما تحتاجه هو زيارة واحدة، ليعي الفرد حجم المساعدة التي يحتاجها هذا المركز في ذلك الوقت"





وأوضحت هيلين أن الأشخاص الذين كانوا يعتنون بالمسنين في ذلك المركز هم أشخاص من أهل القرية، فهم يقومون بهذا اعمل خدمة لأابناء المنطقة المسنين.





"يعملون بكل حب، ومستعدين أن يحرموا أنفسهم من الطعام لإطعام المسنين في المركز"





ومن هنا بادرت هيلين في مساعدة هذا المركز، حيث أطلقت فور عودتها الى أستراليا جمعية خيرية، هي ومجموعة من الأصدقاء.



"المساعدة ولو بمبلغ بسيط مفيد، فالاستغناء عن كوب القهوة في أستراليا يمكن تقديم وجبة طعام للمسنين في المركز".





وتقول هيلين أنها تمتع بعاطفة كبيرة تجاه المسنين والأطفال، فزيارتها الى لبنان جعلتها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء الأشخاص.





" المساعدة الوحيدة التي يتلقونها هناك هي مساعدات فردية من أفراد فقط".





وعملت الجمعية التي أسستها هيلين على جمع مبلغ كبير من المال لبناء مبنى أفضل لنقل المسنين الى مكان أفضل.





"أقمنا العديد من الحفلات الخيرية والحملات وجمعنا مبلغ يكفي لبناء مأوى أفضل".



"أنا لا أعمل لمساعدة أقربائي أو اصدقائي في لبنان، هو عمل أنساني خيري لمساعدة هؤلاء الأشخاص من مختلف لبنان"



نحن نرى هنا حجم الرعاية التي يتلقاها المسنين هنا في أستراليا، ونحاول قدر المستطاع نقل هذه الرؤية الى مسنين لبنان

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