في ظل ارتفاع الأسعار وفي موسم الأعياد يلجأ العديد من الأستراليين لشراء أو بيع أغراض مستعملة second hand للحصول على المزيد من المال لتغطية نفقات الأعياد.





فكيف يمكن الاستفادة من هذه الطريقة لجني المزيد من المال والتخلص من المنجات غير المرغوب فيها بأقل مجهود؟





جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.





وفقًا لمسح أجري في أستراليا هذا العام، ارتفعت أرباح الأستراليين الذين يبيعون سلعًا مستعملة من حوالي 5.4 ألف دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من 7 آلاف دولار أسترالي في عام 2022.



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وبحسب الإحصاءات الجديدة، كانت الملابس والأحذية والإكسسوارات هي الأكثر شيوعًا على قوائم الأغراض المستعملة وكانت الألعاب ثاني أكثر الأغراض التي تعرض للبيع.





كيف تحصل على أفضل الأسعار عند بيع أغراضك المستعملة في أستراليا؟





يقدم المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله بعض النصائح والأفكار:





· أخذ صورة واضحة وبجودة عالية للمنتج. عادة، لا يعير المشتري انتباه للبضائع المعروضة دون أن يرى صورا واضحة لها.





· تقديم وصف صحيح وكامل للمنتجات.





· ذكر ما إذا كان هناك أي عيوب بالمنتج وتكاليف الشحن.





· كتابة طريقة استعمال المنتج.





· ذكر ما إذا كان المنتج ما زال يحظى بفترة الضمان ان وجدت.





· التنويه عن إمكانية التفاوض على السعر.





· وضع السعر المناسب للسلعة وعدم تخفيضها أو رفع سعرها كثيرا.





· تصنيف المنتج بشكل صحيح على منصة البيع، لان هذا الامر قد يسهل العثور على المنتج أو يصعب العثور عليه إذا تم تصنيفه بشكل غير صحيح.





للمزيد من التفاصيل يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة في الرابط الصوتي المرفق أعلاه.



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