كيفية التخلص من النفايات الصلبة بطريقة آمنة وقانونية

النقاط الرئيسية: يتم توفير خدمات مجانية للتخلص من النفايات الصلبة في أستراليا ولكن هناك شروط واستثناءات

مجلس مدينتك المحلي هو نقطة المعلومات الأولى لك حول كيفية التخلص من النفايات الصلبة حيث تختلف المتطلبات بين المناطق

يُفضل دائماً إصلاح الأدوات أو بيعها أو التبرع بها لأن معظم النفايات الصلبة تنتهي في مكب النفايات

تقدم معظم مجالس المدن في أستراليا خدمات جمع النفايات الصلبة للأسر مجاناً ولكن تشير البيانات الحديثة الى أن التأثير على البيئة لا يزال كبيراً.





ويُعد الأستراليون من بين أكبر منتجي النفايات في العالم بالنسبة للفرد الواحد، وينتهي المطاف بمعظم نفاياتنا، بما في ذلك النفايات الصلبة، في مكب النفايات.



The ‘out of sight, out of mind’ approach to hard waste is misguided, as most of it will end up in landfill Credit: Getty Images/Ingrid Nagy / EyeEm أليخاندرا لاكليت مديرة حملات إعادة التدوير في Planet Ark، وهي منظمة بيئية أسترالية غير ربحية.





وتقول إن الأثاث هو مثال نموذجي للنفايات الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير لأن قطعة واحدة يمكن صنعها من العديد من المواد المختلفة.



من المستحيل إلى حد كبير إعادة تدوير بعض الأثاث بشكل صحيح أو أنه ليس مجدياً من الناحية المالية Alejandra Laclette, Senior Recycling Campaigns Manager, Planet Ark

هناك نوعان رئيسيان من مجموعات القمامة الصلبة في أستراليا: الخدمات على مستوى المنطقة والمجموعات المحجوزة، مع انتشار الأخير بشكل متزايد.





ويعد مجلس مدينة بلاكتاون بسيدني واحداً من العديد في جميع أنحاء البلاد التي تستخدم نظام حجز لخدمات جمع النفايات الصلبة.





ماريا هوندروجيانيس هي مسؤولة المشاريع والأنظمة لعمليات النفايات في المجلس وتشرح كي نجري عملية جمع النفايات.





"نحن نوفر خدمة تحت الطلب، لذلك، يتعين على المقيمين الاتصال بنا أو عبر الإنترنت وسنوفر لهم تاريخ الحجز التالي المتاح".





عند حجز خدمة إزالة النفايات الصلبة أو استخدام الجمع الدوري، يحتاج السكان إلى الامتثال لشروط معينة، بما في ذلك القيود المفروضة على كمية ونوع النفايات وطرق التخلص منها.



Check council requirements on how you should place hard waste for collection and safety considerations, to avoid having things left behind. Credit: Getty Images- Stuart Murdoch/EyeEm

قواعد التخلص من النفايات الصلبة

القاعدة الشائعة هي عدم إخراج النقايات حتى المساء الذي يسبق تاريخ الاستلام.





تشرح هوندروجيانيس: "هذا لتقليل أشياء مثل قيام الجيران بإلقاء المواد غير المتوافقة وإضافتها إلى المجموعة بشكل غير قانوني".





وفي حالة عدم الامتثال لمتطلبات المجلس، قد يتم فرض غرامات باهظة.





وتختلف أنواع النقايات المقبولة للتحصيل أيضاً عبر المجالس المحلية.



Illegal dumping can cost offenders thousands of dollars in fines. Credit: Getty Images/Tobias Titz يقدم مستشار مدينة ميري بيك في ملبورن، مارك رايلي، بعض الأمثلة على المواد التي يتم التعامل معها بشكل عام على أنها نفايات صلبة:



الأثاث المنزلي والمفارش

السلع البيضاء، مثل الغسالات وغسالات الصحون والثلاجات

السجاد

خردة المعادن والأخشاب والزجاج

الأشياء التي لا يجب التخلص منها كنفايات صلبة، تشمل الزيوت والإطارات والبوليسترين ومواد البناء.



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إذا كنت تقوم بأعمال تجديد أو إنشاءات في منزلك، فلا يجب عليك التخلص من كل تلك المواد التي قد تقوم بهدمها وسحبها كنفايات صلبة Councillor Mark Riley, Merri-bek City

عادةً ما لا يتم قبول النفايات الإلكترونية في مجموعات النفايات الصلبة في جميع أنحاء أستراليا.





يقول مات جينيفر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة الاستدامة في فيكتوريا، "لا يُسمح بإرسال أي شيء به قابس أو بطارية أو سلك طاقة إلى مكب النفايات [...] لذلك، أي شيء مثل أجهزة التلفزيون والبطاريات ومجففات الشعر والثلاجات، يجب التخلص منها في مواقع معينة".



Some councils will accept e-waste through hard waste collection. Credit: Getty Images/KSChong وتعد محطات التحويل التابعة للمجلس أفضل الأماكن للبحث عن مرافق تقبل النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها.





"ولكن إذا كان شيئاً أصغر، مثل بطارية أو هاتف محمول، فهناك آلاف الأماكن في جميع أنحاء أستراليا. يقول جينيفر: "محلات السوبرماركت أو متاجر Harvey Norman و Officeworks، غالباً ما يكون لهذه الأنواع من المرافق نقطة تخلص منها".





ولا يتم قبول الدهانات بشكل عام في مجموعات النفايات الصلبة، ويمكن التخلص من الطلاء غير المرغوب فيه وتغليفه من خلال Paintback ، وهي خدمة مجانية على الصعيد الوطني تقبل الطلاء غير المستخدم من المنازل، وتحوله من مكبات النفايات والممرات المائية.





ولا ينبغي إدراج أي منتج منزلي سام ضمن النفايات الصلبة، حيث تدير الولايات والأقاليم برامج مجانية للتخلص الآمن منها.



Chemicals including cleaners, bleach, insect sprays, pesticides, any fuel, or gas canisters, shouldn't be put out as hard waste, nor put in your bin or tipped down your drain. Credit: Getty Images/Fertnig

مخلفاتك كنز شخص آخر

لا تشجع بعض المجالس البحث عن في نفايات صلبة من كومة منزل آخر، حيث يفرض البعض غرامات على المخالفين، لذلك من الأفضل التحقق مما ينطبق في منطقتك.





Merri-bek هي إحدى مجالس المدينة التي تشجع السكان على منح المواد غير المرغوب فيها حياة ثانية، شريطة أن يأخذوا السلامة في الاعتبار.



يجب عليك التحقق من أنه من الآمن إعادة الاستخدام خاصةً إذا كان عنصًرا كهربائياً Councillor Mark Riley, Merri-bek City

هناك أيضاً مجموعات "إنقاذ القمامة الصلبة" عبر الإنترنت، حيث يمكن للأعضاء نشر صور للمواد الجاهزة للمهتمين بجمعها.



A good piece of furniture can be repaired to avoid putting it into the waste system Credit: Getty Images/AJ_Watt تقول أليخاندرا لاكليت من Planet Ark إن هناك العديد من الخيارات لضمان عدم إهدار أغراضك، ويشمل ذلك نشرها عبر الإنترنت لبيعها أو التبرع بها للمتاجر الخيرية.





"لكن ضع في اعتبارك أنه كلما تبرعت بشيء ما، يجب أن يكون في حالة جيدة لإعادة البيع، وإلا فسوف ينتهي به الأمر في مكب النفايات وسيكلف تلك الجمعيات الخيرية أموالاً."





وبالإضافة إلى المجلس المحلي الخاص بك، يقدم موقع Planet Ark أيضاً معلومات قيمة حول المواد القابلة لإعادة التدوير وطرق التخلص من النفايات الصلبة.





"معظم نفاياتنا الصلبة غير قابلة لإعادة التدوير، وهذا يعني أنه عندما يتم استلامها، من المحتمل جداً أن ينتهي بها المطاف في مكب النفايات".



للمزيد من المعلومات

Visit your local council website for current information and resources in your area, including where to dispose of your household chemicals.

Some jurisdictions circulate state-wide information on hazardous waste depots, including VIC , NSW , SA , WA , and the ACT

To drop-off your unwanted paint and packaging, search for a Paintback location here .

Go to recyclingnearyou.com.au for different solutions to dispose of your items responsibly anywhere in Australia.

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