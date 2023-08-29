"عشت طفولتي في جزيرة لبنانية": عبد القادر المصري و49 عامًا من طرابلس إلى ملبورن

Abdul KAder Al Masri -Qisati.JPG

عبد القادر المصري- قصتي

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

يرى أن ملبورن كانت جميلة، والحياة والعمل فيها كان يحمل البَركة عكس الآن.

رحلة السيد عبد القادر المصري قصة تُروى، لفتى لبناني طرابلسي عاش منذ نعومة أظفاره مُحاطًا بالبحر بطريقة تختلف عن كثير من أقرانه.

فالعائلة عاشت وسط البحر في إحدى الجزر المتاخمة لشط طرابلس،، قبل تحركها نحو المدينة التي تعج بالسكان بعد أن كبر الأولاد.

عَشق آلة العود منذ كان في عمر12 عامًا، وأتقنه دون معلم، حتى احترف العزف عليه، يُحيي مع أقرانه الحفلات العائلية في طرابلس. 
Abdul KAder Al Masri with Aoud.JPG

رافق الفنان وليد توفيق في طرابلس، واقترح عليه أستاذه أن يتقدم ل"أستوديو الفن"، برنامج اكتشاف مواهب النجوم اللبناني ذائع الصيت، لكنه آثر الهجرة إلى أستراليا.

مدينة ملبورن، هي مكان هجرته واستقراره، يصفها بالمدينة الهادئة الوادعة المليئة بالخير والعمل، لكنها تغيرت الآن.
اقرأ المزيد

"جائزة كانت نقطة انطلاقي": حكاية نجاح كوميدي لبناني في أستراليا

حين وصوله عام 1973 كانت العائلات العربية في "داندي نونج"، خمس عائلات فقط، وبالكاد يرى عربيًا، وكانت الجالية العربية تبذل جهدًا حثيثًا بحثًا عن تردد إذاعة لسماع الأخبار العربية واللبنانية.

عشقه للطرب الأصيل، قاده لإنشاء فرقة في ملبورن بمجرد وصوله؛ فتعاون مع أخيه، وأحد أصدقاءه لتأسيسها، لعزف مقطوعات الطرب العربي الأصيل الذي لا يحيد عنه.
عبد القادر مع الفرقة الموسيقية.JPG
السيد عبد القادر المصري شخصية متعددة المواهب، فبالإضافة لعمله السابق في مجال الأغذية، يُحي الحفلات الطربية، ويجيد أيضًا هواية صناعة آلة العود الخشبي الكهربائي في منزله ولديه مجموعة كبيرة منها صنعها بيديه.
عبد القادر مع الأعواد.JPG
ولا تقتصر موهبته على ذلك فحسب، فإحدى هواياته المتعددة، إجادة صناعة نماذج للقوارب بشكل مبهر، تأكيدًا لعشق ابن طرابلس للبحر. 
صورة السفينة لعبد القادر.JPG

عبد القادر المصري شخصية فريدة، فرحلته لها أبعادها ومعانيها ما بين البلد الأم لبنان وبلد المهجر أستراليا، إنها قصة تستحق الإنصات في التدوين الصوتي في الأعلى.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.

شارك

اخترنا لك

10:32
350368935_177752725250813_2492643041358254164_n.jpg

'We were the only Muslim family in town': How Abeer embraced life in the outback

A woman in a long sleeve red shirt and blue shorts.

بطلة إسبانيا أولغا كارمونا تُصدم بخبر وفاة والدها بعد المباراة النهائية: ماذا قالت له؟

12:32
IMG_1449.jpg

'بدأت مشروعها من المنزل': كيف نجحت هذه المهاجرة في تحقيق حلمها في أستراليا؟

Passengers of a plane sit in the waiting area.

اعتقال رجل هدّد بتفجير قنبلة على متن رحلة متجهة من سيدني إلى كوالالمبور

Two men stabbed inside Melbourne shop

حادث طعن يثير الرعب في ملبورن

09:08
Plane taking off

ما هي الضرائب والمصاريف المترتبة عليك في حال قررت ترك أستراليا؟

Dark,Gray,Office,Lobby,With,A,Concrete,Floor,,Loft,Windows

Omar came to Australia as a refugee. Now he's helping police better engage with Middle Eastern newcomers

11:46
thumbnail_a1bef9f9-4096-4880-b953-c2b3714ca326.jpg

'حلمي يتحقق بدراسة تكنولوجيا المعلومات' شاب عراقي يتسلق سُلم النجاح

Latest podcast episodes

سعدى جرمانوس بروفايل.jpg

أولادي ثم طموحي": مهاجرة لبنانية تؤجل إطلاق ديوان شعرها 29 عامًا حتى اكتمال رسالة أمومتها

Sahar Kashef Al Ghatta - profile.jpg

"أستراليا محظوظة بوجودنا كمهاجرين": أديبة عراقية تبدع بنتاجها الأدبي باللغتين العربية والإنجليزية

Israa Al Jaber - Qisatty.JPG

أصبحت مترجمة بعمر 8 سنوات: كيف فرض اللجوء إلى أستراليا على الأطفال عيش واقع أكبر من عمرهم؟

جورج متري 1.jpg

المغترب اللبناني الأسترالي جورج متري: "أحببت كل شيء في أستراليا وصارت اليوم بلدي الأم"