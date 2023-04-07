تعرفوا على الأعراض الخطيرة التي تدل على الإصابة بمتلازمة النفق الرُسْغي

النقاط الرئيسية: عند استخدام اليد في العمل يجب الانتباه لأي ممارسات خاطئة قد تؤدي للآلام.

هناك علاجات بالتمرين وأخرى بالأدوية وآخرها الجراحة.

لابد من الانتباه لأي عرض والتوجه مباشرة إلى طبيب الصحة العامة لتقييم الحالة وتحويلها للطبيب المختص.

يقول الدكتور باسم الأنصار ي طبيب الصحة العامة والرئيس التنفيذي لمؤسسة "سايك سنترال" في ولاية نيو ساوث ويلز، في حديثه لإذاعة أس بي أس عربي 24: "إن متلازمة النفق الرسغي قد تكون لأسباب تشريحية، وربما بسبب تكرار حركات لليد بطريقة غير صحيحة في الحياة اليومية".





ويذكر الدكتور الأنصاري أهم طرق الوقاية تحاشياً لحدوث الآلام في منطقة الرسغ منها:



توزيع العمل على اليدين الاثنتين، بحيث يتم العمل ساعة باليد اليمين والأخرى بالشمال.



أخذ فترات استراحة قصيرة بين فترة وأخرى أثناء العمل لإعطاء اليد والرسغ راحة من ضغط العمل.



استخدام كرة مطاطية لإجراء تمارين تخفف الضغط على اليدين.



الانتباه لوضعية اليد عند العمل، مع تجنَّب ثنْي الرسغ بشدة للأعلى أو للأسفل، وجعلها في وضعها الطبيعي قدر الإمكان.



لمستخدمي ماوس الكمبيوتر، يجب الحرص على اختيار نوع مناسب لا يؤثر بشدة على رسغك.

الدكتور باسم الأنصاري - قصة هجرتي Source: Supplied / supplied: الدكتور باسم الأنصاري ولعل من أن أهم أعراض متلازمة النفق الرسغي: الوخز أو الخدر في الأصابع أو اليد، أو الشعور وكأن تياراً كهربائيا يمر في الأصابع، وقد ينتقل من الرسغ إلى الذراع. الشعور بضعف اليد، بحيث لا يتمكن الشخص من مسك الأشياء بسبب خدر في اليد.



ويشرح الدكتور الأنصاري سبب حدوث متلازمة النفق الرسغي بسبب الضغط على العصب المتوسط. الذي يمر من الساعد عبر النفق الرسغي ليصل إلى اليد. ويرسل الإشارات العصبية لتحريك العضلات في منطقة منشأ الإبهام.





ولذلك، فإن إن أي شيء قد يضغط على العصب المتوسط أو يثيره في منطقة النفق الرسغي، قد يؤدي إلى الإصابة بهذه المتلازمة.





ويوضح الدكتور الأنصاري إلى أن عوامل الخطر التي تساهم بحدوث المتلازمة تشمل عوامل تشريحية خلقية أو التهاب المفاصل الذي يشوّه شكل العظام في الرسغ،إضافة إلى تغيير المساحة داخل النفق الرسغي والضغط على العصب المتوسط مع وجود وبعض الحالات المرضية التي تؤدي إلى تلف الأعصاب.



New South Wales remains the only state in the country that is yet to pass voluntary assisted dying laws. Source: AAP وفق موقع مايو كلينك، فإن بعض الدراسات أثبتت أن هناك رابطًا بين متلازمة النفق الرسغي واستخدام الأناستروزول (أريميديكس)، وهو دواء يُستخدَم لعلاج سرطان الثدي. كما ذكر الموقع نفسه أن النساء يتعرضن أكثر من الرجال لهذا المرض، فيما هناك حالات مرضية أخرى تزيد حالات من المتلازمة مثل انقطاع الطمث، واضطرابات الغدة الدرقية والفشل الكلوي، والوذمة اللمفية من فرص الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.



وأضاف موقع مايو كلينك إلى عوامل بيئة العمل. إذ قد يؤدي العمل بالأدوات الهزازة أو خطوط التجميع التي تتطلب ثني الرسغ لوقت طويل أو بصفة متكررة، إلى الضغط بشكلٍ ضار على العصب المتوسط أو تفاقم التلف الذي قد أصاب العصب بالفعل، وخاصة إذا كان هذا العمل يُنفَّذ في بيئة ذات درجة حرارة باردة.





مع ذلك، ما زالت الأدلة العلمية متضاربة ولم تثبت هذه العوامل كأسباب مباشرة لمتلازمة النفق الرسغي.





وذكر الدكتور الأنصاري أن من طرق العلاج، صرف الأدوية المسكنة، أو إبرة الكورتيزون، أو وضع قفاز خاص يستخدم لتثبيت حركة اليد، أو اللجوء للعملية الجراحية.







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