ماذا فعل رجل أسترالي عندما وجد ثعبانا ضخما في دورة المياه داخل منزله؟

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A carpet python was spotted in a man's Gold Coast bathroom. Credit: 9News

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أصيب رجل أسترالي بالذعر عندما اكتشف وجود ثعبان ضخم في مرحاض منزله بولاية كوينزلاند مما دفعه إلى الاستعانة بشركة متخصصة في صيد الأفاعي.

وقد نشرت الشركة صورا على فيسبوك تُظهر الثعبان المرقط فوق إطار باب الحمام. وقد تمكنت الشركة من وضع الثعبان في كيس لنقله بأمان إلى البرية.

تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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