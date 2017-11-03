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مديرة برامج في أس بي اس الإعلامية مانبريت سينغ تشرح كل ما تودون معرفته عن مهرجان ديفالي أو الأضواء

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 23/10/2022 2:23pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

قالت مديرة برامج في أس بي أس الإعلامية مانبريت سينغ إن مهرجان ديفالي هو مهرجان الأضواء وتحتفل فيه الديانة الهندوسية والسيخ والجاينز والبوذية.

نشر في: 23/10/2022 2:23pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • مهرجان ديفالي هو مهرجان الأضواء وتحتفل فيه الديانة الهندوسية والسيخ والجاينز والبوذية
  • صادف الاثنين الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول أكتوبر الاحتفال بمهرجان ديفالي. حيث يحتفل أكثر من مليار و500 مليون شخص حول العالم بهذا المهرجان
  • في استراليا يحتفل حوالي مليون شخص بمهرجان ديفالي
يصادف الاثنين الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول أكتوبر الاحتفال بمهرجان ديفالي. حيث يحتفل أكثر من مليار و500 مليون شخص حول العالم بهذا المهرجان. وفي استراليا يحتفل حوالي مليون شخص.
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مهرجان ديفالي هو انتصار الضوء على العتمة والمعرفة على الجهل والأعمال الجيدة على الأعمال الشيطانية.

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وذكرت الإعلامية السيدة مانبريت سينغ، لإذاعة اس بي اس عربي24، "تتجمع العائلات للاحتفال بهذا المهرجان وترتدي ملابس ملونة وبراقة لإستقبال سنوات سعيدة."
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وأضافت أن الديانات التي تحتفل بديفالي هي الديانة الهندوسية والسيخ والجاينز والبوذية. وأن أهم ما يميز هذا المهرجان هو الطعام الذي يحتوي على الخضروات والحلويات بمختلف أنواعها.

ويتم خلال المهرجان تبادل الهدايا وخاصة الحلويات.

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