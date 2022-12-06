ملك المغرب محمد السادس يحتفل مع المغاربة في الشارع بفوز أسود الأطلس على إسبانيا (الفيديو بالداخل)

احتفل ملك المغرب محمد السادس وسط المحتفلين في الشارع بفوز فريق بلاده على المنتخب الإسباني والتأهل للدور ربع النهائي في كأس العالم في قطر.





وقد ظهر الملك في سيارة وسط الجماهير مرتديا قميص المنتخب الوطني وحاملا العلم المغربي ليشارك الجماهير فرحتها بالفوز التاريخي.



تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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