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ملك المغرب محمد السادس يحتفل مع المغاربة في الشارع بفوز أسود الأطلس على إسبانيا (الفيديو بالداخل)

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نشر في: 7/12/2022 10:26am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 7/12/2022 10:26am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
احتفل ملك المغرب محمد السادس وسط المحتفلين في الشارع بفوز فريق بلاده على المنتخب الإسباني والتأهل للدور ربع النهائي في كأس العالم في قطر.

وقد ظهر الملك في سيارة وسط الجماهير مرتديا قميص المنتخب الوطني وحاملا العلم المغربي ليشارك الجماهير فرحتها بالفوز التاريخي.
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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