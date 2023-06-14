"إياكِ أن تزوري لبنان وتقولي أولادي أجانب وتغيرت ثقافتهم": جملة من والد مهاجرة غيرت مسار حياتها

صورة عائلية في الحديقة للسيدة مي الجوني.jpg

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قرر والد السيدة مي الجوني مغادرة الكويت بعد حرب الخليج، ليعودوا إلى لبنان وتعيش بعد الغربة كلاجئة في وطنها.

النقاط الرئيسية:
  • أحبت الكويت عندما عاشت بها، وتعتز بلبنانيتها لكنها تعشق أستراليا.
  • وصفت الوقت بداية هجرتها في سيدني وكأنه "الموت البطيء"، وكل مرة تُلملم حقائبها لتغادر.
  • أسست مدرستها العائلية المنزلية، ووضعت مناهجها بحُكم خبرتها قبل دخول أولادها إلى المدرسة.
تقول السيدة مي عن قصة هجرتها إلى أستراليا بعد عاشت غربتين ثم هجرة، الغربة الأولى حين كانت في الكويت في مراحل طفولتها، والثانية حين قرر والدها عودة العائلة إلى لبنان وتحاول أن تتأقلم من جديد في الحياة اللبنانية التي لم تعتدها. ثم مرحلة الزواج والهجرة إلى أستراليا.
صورة قديمة للسيدة مي الجوني.jpg
لم تخل هجرة السيدة مي الجوني من التضحيات، فقد كانت فتاة طموحة عاشقة للطفولة وخدمة الأطفال وكانت تطمح دراسة طب الأطفال.

لكن ظروف لبنان، أجبرتها على تغيير مسار دراستها وتمتهن تدريس الأطفال.
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هاجرت إلى أستراليا عام 1998 بصحبة زوجها الذي سبقها إليها منذ عشر سنوات.

عن اللحظات الأولى في سيدني، تقول: "إن المثل يقول إن في الحياة وجوه وعتبات، وشعرتُ عند دخول أول منزل لي في سيدني بالراحة وكأنه عتبة خير".

حياتها في طفولتها في الكويت مليئة بالحركة والود مع مجتمع مختلط من العرب، وفي لبنان مزيج من المعاناة والأحداث اليوم لتصل الحياة في سيدني في منتصف التسعينيات وتصفها "بالموت البطيء"، وكل مرة تلملم حقائبها لتغادر، لكن طبية عرفتها على عائلة لبنانية وبدأت تتأقلم.
في حفل تخرج ابنة السيدة مي الجوني.jpg
 حكمة قالها لها والدها" إياكِ أن تزوري لبنان وتقولي إن أولادي أجانب وتغيرت ثقافتهم" بقيت ماثلة أمام عينيها، فاعتبرت تربية أولادها في أستراليا أمانة للحفاظ على هوية أولادها متوازنين بعروبتهم ولبنانيتهم واسترا ليتهم.

لحظة فارقة جعلتها تتخلى عن طموحها في استكمال مسارها المهني والتعليمي، إصابة إحدى بناتها في المدرسة وكذلك بعض الأفكار التي وجدتها لا تناسب مستقبل أبنائها.
السيدة مي الجوني مع زوجها و الأولاد.jpg
قررت التضحية بطموحها المهني، وتبقى في المنزل بدخل مالي واحد هو معاش زوجها فقط، وتُكون مدرسة صغيرة تُعلم أولادها وتؤسسهم بما تراه مناسباً مع ثقافاتهم الأصلية وعاداتهم حتى دخولهم المدرسة.

مدرستها العائلية المنزلية، وضعت مناهجها هي بحكم خبرتها التعليمية في لبنان، فاستعانت بكتب القصص، وشراء بعض البرامج الإلكترونية المتوافرة في ذلك الوقت قبل دخولهم المدارس.


نجحت واطمأنت السيدة مي وهي ترى الآن ابنتيها في مراتب مهنية جيدة، وتنتظر ابنها الصغير محمد ليتابع نجاح مساره الدراسي أسوة بأختيه.

مي الجوني مع أولادها بالعلم اللبناني.jpg



بحكم تنقلها بين الكويت فلبنان ثم استراليا حيث الاستقرار، تقول: " أنا أكب الكويت الذي عشت طفولتي بها، وأعتز بلبنان لأنه بلدي الأصلي بلدي، لكنني أنا أسترالية وأحب أستراليا".

بعد رحلة تكريس حياتها في تربية الأبناء، بدأت تلتفت السيدة مي لنفسها وتكمل المسار المهني والتعليمي وتحديدا عام 2010، حيث تعمل من جديد وتشارك في دورات القيادة لتطوير مهنتاها وأدواتها في الحياة.
مي الجوني تحصل على شهادة مشاركة على إنجازاتها.jpg
تقول السيدة مي إنها لم نشعر أبدأ أنها كرست حياتها في رحلتها لتربية وتنشئة أولادها ولا تشعر بالغيرة من أن في عمرها قد حققن مراكز متقدمة في مجالهم فهي ترى أن أكبر إنجاز لها أن ترى أبنائها في أعلى المراتب وعلى ما تطمئن هي عليه.

لذلك هي تعوض ما فات وآن أوان العمل وتحقيق الذات من جديد.
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