أس بي أس عربي۲٤

سفير الجماهير الاسترالية لكأس العالم: قطر مزجت بين الحداثة والتراث في الملاعب ومرافق مونديال 2022

أس بي أس عربي۲٤

Ahmed Minahi.png

Source: Supplied

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نشر في: 11/10/2022 11:04am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

أحمد مناحي: المشاهدات والاستعدادات التي صادفتها في قطر فاقت حد الخيال

نشر في: 11/10/2022 11:04am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • سفير الجماهير الاسترالية يقول إن الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال الجماهير
  • الملاعب والمرافق خلطت بين الحداثة والتراث
  • قطر تضع اللمسات النهائية لانطلاق البطولة
مع اقتراب موعد انطلاق كاس العالم في قطر في 20 تشرين الثاني نوفمبر تم توجيه الدعوة الى سفير الجماهير الاسترالية لكاس العالم احمد مناحي لزيارة قطر للاطلاع على اخر الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية قبيل انطلاق البطولة.

وقال الناشط الرياضي أحمد مناحي في حديث له مع اس بي أس عربي 24 إن المشاهدات والاستعدادات التي أطلع عليها خلال زيارته الاخيرة في أيلول سبتمبر لقطر والتي جاءت بدعوة من اللجنة المنظمة للبطولة.
Ahmed Minahi in Qatar
Source: Supplied

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وكانت اللجنة المنظمة لنهائيات كاس العالم في قطر قد اختارت مجموعة من سفراء الجماهير كجزء من حملتها الترويجية للبطولة.

وأضاف أحمد إن الاستعدادات كانت على قدم وساق عند زيارته الاخيرة وان الملاعب والمرافق الاخرى المرتبطة بالطولة فضلاً عن الفنادق كانت تفوق حد الخيال.

ويروي أحمد كيف أن قطر خلطت بين الحداثة والتراث في التصميم وتهيئة البلاد لاستقبال الجماهير والسواح والفرق المشاركة في مونديال 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في قطر بحفل افتتاح كبير يحييه العديد من الفنانين العرب والاجانب في 20 تشرين الثاني نوفمبر هذا العام.

وقال أحمد مناحي إنه في حين أن الملاعب تم بناؤها على أحدث الطرازات وتحوي على التكييف والتهوية فأن التراث تمثل في نصب خيام تراثية في المناطق المختلفة لاستقبال الزوار.
Amed 2.png
Source: Supplied

وعلى الرغم من كون قطر بلد صغير المساحة فأن قدرتها على استقبال الجماهير كبيرة جداً.

وفي هذا الصدد يقول أحمد إن قطر دخلت في اتفاقات مع الدول المجاورة القريبة لاستضافة عدد من الزوار وتسهيل أمر وصولهم إلى الملاعب القطرية خلال أيام البطولة.

وينهي أحمد حديثه بالقول إن ما شاهده في قطر يرسل رسالة واضحة للجماهير من ان البلاد جاهزة لاستقبالهم لحضور مباريات مونديال 2022.

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