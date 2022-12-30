"فتح الحدود، خسارة موريسون الانتخابات وموت الملكة اليزابيث" العام 2022 في عشر دقائق

النقاط الرئيسية برز Omicron باعتباره التحور المهيمن لـ COVID-19 مع بداية العام الجديد

في فبراير من هذا العام وبعد طول انتظار، أعادت الحكومة الفيدرالية فتح حدود أستراليا أمام الزوار الدوليين الحاصلين على اللقاحات الكاملة ضد كورونا

فرضت أستراليا عقوبات على روسيا في 23 من فيراير بسبب حشدها العسكري على حدودها مع أوكرانيا. وفي اليوم التالي، غزت روسيا أوكرانيا.

في اليوم الأول من العام ، كان عرض الألعاب النارية الشهير في سيدني في العام الجديد مختلفًا تمامًا في عام 2022 عن السنوات السابقة. وعادة ما يستضيف ميناء سيدني مليون شخص أو أكثر للألعاب النارية ، لكن هذا الرقم انخفض وسط زيادة في إصابات COVID-19 ، وقالت عمدة سيدني كلوفر مور إن 36000 فقط حضروا.





وبرز Omicron باعتباره التحور المهيمن لـ COVID-19 مع بداية العام الجديد وأثرت الزيادة في الاصابات على بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير.









وتسببت على وجه التحديد في دراما لرمز التنس الدولي نوفاك ديوكوفيتش. فقد كان المصنف الأول عالميا يأمل في الفوز بلقب البطولات الأربع الكبرى رقم 21 ، لكن تم إلغاء تأشيرته بسبب عدم حصوله على اللقاحات المضادة لكورونا ، وعند وصوله الى استراليا تم نقله إلى فندق كارلتون بارك ، حيث اجتمع مناصرو اللاجئين وعشاق التنس وناقشوا للدفاع عن حقه في البقاء.





على الصعيد الايجابي، صنعت بطلة التنس الاسترالية آش بارتي التاريخ ، لتصبح ثاني لاعبة من السكان الأصليين تفوز بالنسخة النسائية لبطولة استراليا المفتوحة وأول امرأة أسترالية ترفع الكأس منذ 44 عامًا.





Ash Barty - Wimbledon Source: ABACA



وفي يناير ايضا ، حققت أستراليا رقما قياسيا جديدا غير مرحب به ، حيث سجلت أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء. وبحلول نهاية الشهر ، سجلت أستراليا أعلى معدل وفيات يومية لـ COVID-19 ، حيث تم الإبلاغ عن 97 حالة وفاة في البلاد.





وشهد هذا العام حدثا غير مسبوق وهو حصول ديلان ألكوت على لقب أسترالي العام 2022 - وهي المرة الأولى في تاريخ الجائزة الممتد لـ 62 عامًا التي يتم فيها منح هذا التكريم الوطني لشخص من ذوي الإحتياجات الخاصة





وفي فبراير من هذا العام وبعد طول انتظار، أعادت الحكومة الفيدرالية فتح حدود أستراليا أمام الزوار الدوليين الحاصلين على اللقاحات الكاملة ضد كورونا ايذانا بأن استراليا اخيرا قد فتحت ابوابها للعالم من جديد





وفي الثالث والعشرين من فبراير علت اصوات طبول الحرب في موسكو التي كانت تهدد لاسابيع باستخدام القوة العسكرية ضد اوكرانيا اذا ما اصرت الاخيرة على الانضمام لحلف الناتو ، فرضت أستراليا عقوبات على روسيا بسبب حشدها العسكري على حدودها مع أوكرانيا. وفي اليوم التالي، غزت روسيا أوكرانيا.





اقرأ المزيد الحرب في أوكرانيا تُعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للجالية العربية في أستراليا





في شهر مارس ، تسبب الطقس الماطر في جميع أنحاء كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في حدوث فيضانات شديدة ومميتة.





وفي نهاية شهر مارس ، قامت الحكومة الفيدرالية بتسليم ميزانيتها قبل شهر من موعدها ، وهو ما اعتبره المراقبون بيانًا للتحالف قبل الانتخابات الفيدرالية في مايو.





بحلول منتصف أبريل ، كانت الحملة الانتخابية جارية على قدم وساق.





في غضون ذلك ، تعرض بنك الاحتياط لضغوط متزايدة لرفع أسعار الفائدة بعد أن ارتفع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى أعلى مستوى له منذ عقدين ، مدعومًا بارتفاع أسعار البنزين وتكاليف الإسكان.





Source: Press Association



في محاولة لإبطاء التضخم في مايو ، رفع البنك الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهو أول ارتفاع لسعر الفائدة منذ 11 عامًا.





بحلول الحادي والعشرين من مايو ، كان لأستراليا حكومة جديدة وأصبح أنتوني ألبانيز من حزب العمل رئيس وزراء أستراليا الحادي والثلاثين.





Federal Opposition Leader Anthony Albanese Source: AAP / AAP Image/Dan Himbrechts في أوائل شهر يونيو احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بمرور 70 عامًا على العرش البريطاني لكن الاحتفالات بها تحولت إلى حزن على وفاتها في سبتمبر.





شهد شهر يونيو أكبر ارتفاع لأسعار الفائدة في أستراليا منذ أكثر من عقدين ، متزامنًا مع ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء.





رياضيا، فاز المنتخب الأسترالي على بيرو ليحجز مكانًا في كأس العالم FIFA هذا العام.





وفي الشهر نفسه تم نشر نتائج التعداد السكاني لعام 2021 ، والتي تُظهر أن أستراليا أصبحت أكثر تنوعًا وأقل تديناً وتضاعف عدد سكانها على مدار الخمسين عامًا الماضية إلى 25.5 مليون.





وأعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز أن حكومته ستتجه نحو إنشاء صوت من السكان الأصليين في البرلمان.





اقرأ المزيد 5 آلاف وصفة طبخ للسكان الاصليين والكانغارو إحداها!





وزاد ارتفاع آخر بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة في أغسطس الضغط على الحكومة الجديدة في الوقت الذي حاولت فيه توفير الطمأنينة للأسر بشأ كلفة المعيشة.





وفي آب (أغسطس) أيضًا ، طلب رئيس الوزراء المشورة القانونية بعد الكشف عن أن سلفه أدى اليمين سراً في العديد من الحقائب الوزارية





وحمل شهر سبتمبر خبرا كانت استراليا والعالم بانتظاره وهو إعلان الدكتور تيدروس غيبريسوس ، من منظمة الصحة العالمية ، عن انخفاض معدلات الوفيات بفيروس كورونا حول العالم وكان الإعلان بمثابة بداية النهاية لسياسات الاغلاق والحجر في كل مكان على الرغم من استمرار معدلات الإصابة المرتفعة.





Source: AAP



وبحلول منتصف أكتوبر ، أنهت أستراليا قواعد العزل الإلزامية لـ COVID-19.





ثم مع اقتراب الربيع ، غمرت المياه أجزاء من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ، ثم عادت الفيضانات مرة أخرى حيث اجتاحت العواصف الشديدة جنوب شرق البلاد.





على صعيد الامن التكنولوجي تسببت انتهاكات بيانات Medibank و Optus في إثارة الذعر والمخاوف على نطاق واسع بشأن سلامة بيانات العملاء.





ثم بدأت حملة السوكروز في كأس العالم لكرة القدم بهزيمة قوية - أربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام فرنسا.







لكنهم تغلبوا على تونس ثم - بشكل مفاجئ - الدنمارك ، حيث وصلوا إلى دور ال16 من المونديال لأول مرة منذ 2006. وتعرض المنتخب الأسترالي للهزيمة في نهاية المطاف من قبل الأرجنتين في دور الـ16





هذا التقرير من اعداد اس بي اس نيوز وتقديم هناء ياسين





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



