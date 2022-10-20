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معرض Pathways to employment: مبادرة لتخفيف نسبة البطالة في فيرفيلد التي فاقت المعدل الوطني بثلاث مرات

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Pathways to Employmwnt expo 2022

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نشر في: 20/10/2022 3:30pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS

بعد توقف دام عامين فرضته جائحة كورونا، أقامت مجموعة FECAP والتي هي اختصار The Fairfield Emerging Communities Action Partnership معرضها السنوي Pathways to Employment في 19 تشرين الأول/ أكتوبر في مركز الشباب والمجتمع في فيرفيلد.

نشر في: 20/10/2022 3:30pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS
النقاط الريسية
  • أقامت مجموعة FECAP معرضها السنوي Pathways to Employment في فيرفيلد بعد توقفه لعامين.
  • شمل المعرض دعماً فردياً لكتابة السيرة الذاتية والبحث عن عمل، ورش عمل حول كيفية بدء مصلحة تجارية صغيرة.
  • الإستقلال المادي هو حجر الأساس للإندماج في المجتمع الأسترالي.
تسعى مجموعة FECAP إلى تعزيز الفرص لمجتمعات اللاجئين والمهاجرين لإيمانها بأهمية دمج هذه المجتمعات في المجتمع الأسترالي من خلال مساعدتهم على إيجاد فرص العمل المناسبة.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، جمعت FECAP العديد من شبكات التوظيف والمنظمات والشركات المحلية في في جنوب غرب سيدني تحت سقف واحد لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بحسب قول سيمون أحد المنظمين للمعرض من Core Community Services.
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شملت أبرز الأحداث في المعرض دعماً فردياً لكتابة السيرة الذاتية والبحث عن عمل، ورش عمل حول كيفية بدء مصلحة تجارية صغيرة، وكيفية معادلة الشهادات الخارجية، إضافة العديد من أصحاب الأكشاك لإتاحة الفرصة للقاء أصحاب العمل والتدريب وخدمات الدعم والوصول إلى الوظائف المتاحة حالياً.

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وقد جال ميكروفون أس بي أس عربي 24 على عدد من الشخصيات ومقدمي الخدمات والحضور، وتحدث إلى عضو البرلمان عن مقعد فاولر داي لي التي أشارت إلى نسبة البطالة العالية في منطقة جنوب غرب سيدني، وقالت أن هذا المعرض هو الفرصة المناسبة لتمكين المهاجرين واللاجئين لبدء الحوار مع الجهات التي تمكنهم من إيجاد فرص في حال كانوا لا يعرفون من أين يبدؤون.
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Pathways to Employmnt Expo 2022
كما رأت السيدة شاما باندي مديرة الخدمات متعددة الثقافات في CORE Community Services والتي إحدى الجهات الراعية والمنظمة للمعرض أن الإقبال الكثيف على المعرض يعكس صورة فعلية عن سعي الجالية في منطقة فيرفيلد لإيجاد فرص عمل وتحقيق الإستقلال الاقتصادي الذي هو حجر الأساس للإندماج في المجتمع الأسترالي.

وأشار السيدة بسيم شمعون مدير العلاقات في Navitas Skilled Future أن أبرز العقبات التي تواجه القادمين الجدد هي نقص المهارات العملية وحاجز اللغة واختلاف الخطوات للتقديم على عمل بين أستراليا والبلاد العربية، لذا توفر Navitas Skilled Future برامج مجانية تساعد بتأهيل الناس الباحثين عن عمل من أجل تطوير مهاراتهم.
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Pathways to Employmnt Expo 2022
كما تحدث السيد وسام كمالي من MTC Australia عن أهمية إيجاد فرص عمل لاندماج المجتمعات الناشئة في أستراليا وتطوير أنفسهم وإعطاء صورة إيجابية عن خلفيتهم.

وكان من اللافت حضور بعض مقدمي الخدمات من المناطق الإقليمية لتعريف اللاجئين والمهاجرين الجدد بالفرص المتاحة في هذه المناطق في خطوة لتشجيع اللاجئين على الانتقال إلى هذه المناطق لفرص حياة أفضل.

يمكنكم الاستماع إلى هذا التقرير كاملاً في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

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