السناتور شوكت المسلماني بمبادرة رائعة: تكريم الشاعرات والكاتبات العربيات في سيدني

النقاط الرئيسية نظم السناتور شوكت المسلماني حفلاً تكريمياً للشاعرات والكاتبات من أصل عربي في سيدني

ناشد السناتور كل الشعراء والكتّاب بأن يقوموا بترجمة أعمالهم إلى اللغة الإنكليزية لكي يتمكن باقي المجتمع من فهمها وتقديرها.

عبّرت المكرّمات عن إعتزازهن وفخرهن بهذا التكريم الذي خصّص فقط للسيدات

من المعروف أن السناتور المسلماني يحرص دائماً على إعطاء المرأة الناجحة حقها في كل المناسبات، ولكنها المرة الأولى التي يقوم فيها بتكريم الشاعرات والكاتبات العربيات، حيث خصّص لهن حفلاً مميزاً في سيدني، حضره العديد من الشخصيات البارزة.





أكد السناتور المسلماني على أهمية تسليط الضوء على الشخصيات اللامعة من أصل عربي في أستراليا، قائلاً إن أستراليا تحترم وتشجع تعدد الثقافات ولكنها لا تدعم الفنانين والأدباء من المجتمعات الإثنية:



هناك ثروات في المجتمعات الإثنية لم يتم بعد للأسف استثمارها من قبل المجتمع الأسترالي

وناشد السناتور كل الشعراء والكتاب بأن يقوموا بترجمة أعمالهم إلى اللغة الإنجليزية لكي يتمكن باقي المجتمع من فهمها وتقديرها.





جرى خلال الحفل تكريم الدكتورة نجمة خليل حبيب وهي من أصل فلسطيني، ونشأت وتعلمت وتثقفت في بلدها الثاني لبنان.



إنها لفتة جميلة من السناتور المسلماني وأنا أعتز بهذا التكريم.

وقالت حبيب إن العالم العربي يفتقر اليوم للقراء، "فلا نجد من يهتم بالكتاب الأدبي الرصين الذي يحتوي على مادة دسمة".



Source: Supplied كما تم تكريم الشاعرة اللبنانية سوزان عون التي بدأ حبها للشعر من عمر الثالثة عشر، حيث نشرت أربعة إصدارات شعرية كان آخرها "إن أمطرت".



تفتخر سوزان عون بأن هناك من يفكر بالمرأة وخاصةً المرأة الشاعرة في مجتمع يركز دائماً على مسيرة الرجل: "أن يأتي رجل ويقيم هذا الاحتفال لتكريم المرأة! هذا طبعاً شيء جميل جداً وأفتخر به!"





وعما إذا كان هناك أي من الشعراء القدماء أو المعاصرين الذين أثّروا بسوزان عون، قالت إنها قرأت لمعظم الأدباء، لكن الشاعرة الخنساء أثرت باللاوعي لديها.





كانت عون تعيش في دولة الإمارات، وقامت بتمثيل دور الشاعرة الخنساء على مسرح الإمارات وحازت على الجائزة الأولى ومن هنا كانت انطلاقتها.



خبرتي في الحياة هي من صنعت سوزان وليس أي شاعر آخر! كل ما جابهته وعشته والظروف التي مرت عليّ جبلتني وجعلت مني هذا التكوين الذي لا يشبه أحداً

Source: Supplied أهدت سوزان هذا التكريم لأولادها وأسرتها ولكل مرأة مثابرة ومجتهدة.



ضعي أمام عينيك ما تريدين واتكلي على الله... ولا تقولي أنا لست قادرة

شملت قائمة المكرمين كذلك الكاتبة كاميليا نعيم، اللبنانية الأصل والتي أصدرت كتابين: "ضفاف الانتماء" و"شيء يشبهني". وعبّرت نعيم عن مدى اعتزازها وفرحها بهذا التكريم.





أما عن أعمالها فقالت نعيم إنها تركز دائماً في كتاباتها على القضايا الإنسانية كالغربة والمعاناة والقهر وكل ما نتعرض له من ظلم في هذه الحياة.



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كما تم تكريم الدكتورة أميرة عيسى.



Source: Supplied وكانت للشاعرة ليلى السقلاوي كلمة جميلة قالت فيها:



على ركب السيدات تربى الأمم، فكيف إذا ستربى الأمم على ركب سيدات متعلمات ومثقفات!

وكان ختامها مع الإعلامية والأكاديمية شاديا الحاج التي اعتبرت أن هذه المبادرة هي فرصة جميلة لتسليط الضوء على الكاتبات والشاعرات العربيات وتقدير أعمالهن، وأضافت، "كانت ندوة فيها الكثير من العطاء".





قدّم الحفل السيدة سناء أبو خليل. وكان هناك حضور بارز لأعضاء رابطة "خير جليس".





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