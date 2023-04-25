"جزء من نسيج أستراليا": قداس إلهي في كاتدرائية سيدة لبنان في يوم الأنزاك

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قداس إلهي في كاتدرائية سيدة لبنان في يوم الأنزاك Credit: SBS Arabic24

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المشاركة العربية عموماً واللبنانية تحديداً كانت حاضرة بقوة في يوم ذكرى الجنود الأستراليين Anzac Day حيث أقامت كاتدرائية سيدة لبنان قداساً إلهياً انطلق مع ساعات الفجر الأولى. مديرة البرامج في SBS Arabic24 سيلفا مزهر نقلت لنا كل وقائع هذه المراسم المهيبة.

النقاط الرئيسية
  • في موقعة غاليبولي، كانت استراليا حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها 14 عاماً بعد ان مُنحت حق حكم نفسها من البرلمان البريطاني.
  • في النصب التذكاري للحرب الأسترالية في كانبيرا قام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتكريم الذكرى 108 لعمليات الإنزال في غاليبولي
  • أول وصول ماروني كان بعد 70 سنة من وصول المستعمر البريطاني. بعضهم وصل عن طريق الخطأ حيث كانوا يقصدون الوصول إلى الولايات المتحدة ولكنهم استقروا هنا وبدأت الكنيسة الأم مبكراً في إرسال كهنة لخدمة الرعية حديثة العهد
"كي لا ننسى" تعهد قطعته استراليا على نفسها تجاه عشرات الآلاف من الجنود الأستراليين والنيوزلنديين الذي سقطوا في معارك متفرقة منذ الحرب العالمية الأولى. دفعوا أرواحهم ثمناً لتشكيل هوية دولة فتية كانت قد حظيت بدستورها الخاص في عام 1901 أي قبل 14 عاماً فقط من موقعة غاليبولي التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الجنود الأستراليين دفعة واحدة في إنزال ما زال حتى اليوم يجمع الأستراليين حول ذكراه على قلب واحد.

مع ساعات الفجر الأولى، تواجدت مديرة البرامج في أس بي أس عربي24 سيلفا مزهر في كاتدرائية سيدة لبنان في هاريس بارك لتحضر قداساً إلهياً ترأسه سيادة المطران أنطوان شربل طربيه.
في موقعة غاليبولي، كانت استراليا حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها 14 عاماً بعد ان مُنحت حق حكم نفسها من البرلمان البريطاني.
عن الأجواء قالت لنا سيلفا: "الحضور كان كثيفاً، سمعنا البوق وتُليت قصيدة الذكرى والكل كان يرتدي اكليل الجبل وزهرة الخشخاش لتذكر السهول التي نمت فيها الوردة الحمراء التي رُويت بدماء الجنود".
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أحيت كاتدرائية سيدة لبنان ذكرى الأنزال بقداس وصلاة خاصة Credit: SBS Arabic24
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تحدثت سيلفا أيضاً إلى الإعلامي والكاتب والصحافي الشماس غسان نخول الذي ركز بدوره على أهمية الدور اللبناني عموماً والماروني على وجه الخصوص في يوم الانزاك: "يأتي يوم الأنزاك لهذا العام ونحن نحيي اليوبيل الذهبي وذكرى مرور 50 عاماً على إنشاء كاتدرائية سيدة لبنان".
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الضابط في سلاح الجو الملكي الاسترالي روزي طوق Credit: SBS Arabic24
الشماس غسان نخول: أول وصول للموارنة إلى أستراليا كان في عام 1850
واستطرد نخول قائلاً: "أبدى الشباب اللبنانيون في ذلك الوقت حماساً كبيراً للانضمام إلى صفوف الجيش الأسترالي لدرجة أن منهم من كان يحاول أن يوهم المسؤولين أنه أكبر سناً ليتمكن من الانضمام. من أوائل من انضموا للجيش كان جيمس خليل فارس وهو من القلائل الذين عادوا من من غاليبولي وهناك من استشهدوا متل فنسنت محبوب وآخرون تعرضوا لإصابات منهم والتر طعمة وقد انضم لاحقاً للقوات الأسترالية الخاصة."

ويرى الشمّاس نخول أن الجالية اللبنانية والمارونية تحديدا شكلت جزءً أساسياً من النسيج المجتمعي لأستراليا الفتية: "أول وصول ماروني كان بعد 70 سنة من وصول المستعمر البريطاني. بعضهم وصل عن طريق الخطأ حيث كانوا يقصدون الوصول إلى الولايات المتحدة ولكنهم استقروا هنا وبدأت الكنيسة الأم مبكراً في إرسال كهنة لخدمة الرعية الحديثة العهد."

استمعوا إلى مديرة البرامج في أس بي أس عربي24 سيلفا مزهر في حديث مع الشماس غسان نخول.
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