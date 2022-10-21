تعرفوا على فن الزفات كما ورثه الجيل الرابع من أبناء الجالية اللبنانية.

Show Time Crew هي فرقة لبنانية أسترالية أدخلت الأجواء اللبنانية الفرحة من خلال الزفات والعروض التي تقدمها في الأفراح.



آندي سمعان هو المسؤول عن فرقة Show time crew التي أصبحت عبر السنين مشروعا عائليا يضم كل أفراد عائلة سمعان. وفي حديثه عن مشروعه العائلي، أوضح آندي إلى برنامج بيت المزيكا أن مشواره الفني مع الزفات اللبنانية ابتدأه في صغره.



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راودتني فكرة إنشاء فرقة متخصصة بالزفات اللبنانية عندما زرت لبنان لأول مرة وأعجبت بطابع الفرح الذي يبثة هذا النوع من الفن في قلوب الحضور وقررت منذ ذلك الوقت نقل ثقافة لبنان إلى سيدني

ابتدأ آندي بالفعل بتحقيق مشروعه لتعليم الطبل والمزمار للصغار والذين أصبحوا فيما بعد أعضاء فرقته التي تحي العديد من الحفلات في استراليا.



عملت العديد من الصغار قرع الطبول والعزف على المزمار، نحن نحي حفلات استثنائية حفلات تحاكي الأفراح في لبنان.

في عودة إلى الذكريات وفي سن الثالثة، تعلم آندي العزف على الطبل من باستخدام أدوات المطبخ ليستمر في العزف والتعلم إلى أن وصل عزفه إلى ماهو عليه اليوم.



لم يكتف آندي بتعليم نفسه فن يسري بدمه بل علم أخيه الأصغر الفن ذاته والذي أصبح يعلم بدوره أبناء الجالية اللبنانية العزف على الطبل والمزمار في محاوله منه للحفاظ على تراث لبنان في بلاد المهجر.



Credit: Show Time crew ويعمل في المدرسة ذاتها وفي المشروع ذاته أفراد عائلة سمعان فالوالدة سميرة تتولى الشؤون الإدارية أما الأخ الأصغر فسيهر على تعليم الصغار فن الزفات.



ويفتخر آندي بأنه لبناني الأصل وبأنه يحافظ على التراث اللبناني الذي ينقله بدوره إلى الجيل الرابع من أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا.



مايكل وجايدن فرح يعملان أيضا ضمن فرقة Show time crew.



Show time Crew يبلغ مايكل 16 سنة وهو عازف للطبل والمزمار وابتدأت حكايته مع الطبل بعدما هداه جداه آلة الطبل، ثم تعلم فيما بعد في مدرسة show time crew المزمار.



يستمع مايكل إلى الفنانين العرب ومنهم نجوى كرم وفارس كرم. ويعرف أصدقاءه الأستراليين الذين لا ينتمون إلى خلفية عربية العزف على الطبل والمزمار وعلى الثراث اللبناني.



Show Time Crew ويعتبر جايدن الذي يبلغ من العمر 14 سنة الطبل نوع من العلاج الذي يبث في نفس المرء الإيجابية والسعادة.



وبدوره يعلم جايدن أصدقاءه من غير اللبنانيين الطبل والمزمار لعلهم يعملون معه فيما بعد في المجال نفسه.



وتحدثت السيدة ليليان وهي والدة جايدن ومايكل إلى برنامج بيت المزيكا معبرة عن مدى شعورها بالسعادة لمحافظة أبنائها على التراث اللبناني الذي تعتبره تراث حافل بالسعادة.



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