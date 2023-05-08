معرض لشرطة فيرفيلد في سيدني لبناء علاقة قوية مع أعضاء وقادة المجتمع والحفاظ عليها

النقاط الرئيسية: معرض Police Community Expo هو حدث سنوي لعرض الوحدات المختلفة داخل قوة شرطة نيو ساوث ويلز

تحدثت سوزان جبور في برنامج أستراليا اليوم عن هذا الحدث، حيث أشارت الى تعوان شرطة نيو ساوث ويلز في هذا العام وفي السنوات الأخيرة مع العديد من المنظمات التعليمية والمهنية

تحدثت سوزان جبور في برنامج أستراليا اليوم عن هذا الحدث، حيث أشارت الى تعاون شرطة نيو ساوث ويلز في هذا العام وفي السنوات الأخيرة مع العديد من المنظمات التعليمية والمهنية مثل TAFE NSW وجامعة ويسترن سيدني وجامعة تشارلز ستورت لتزويد المجتمع بخيارات تعليمية ومناقشة الدورات والمسارات المهنية بشكل خاص لتشجيع التوظيف مع قوة شرطة نيو ساوث ويلز.





وأضافت أن الحفل سيضم ايضا مزودي خدمات الطوارئ الآخرين بما في ذلك NSW Fire and Rescue وRural Fire Service وNSW Ambulance وSES.





ووقالت سوزان إن قيادة شرطة فيرفيلد قامت بتنظيم هذا الحفل منذ عام ٢٠١١ الذي يقام سنويا، ولكن تم تأجيله خلال جائحة فيروس كورونا مثل العديد من أحداث المشاركة المجتمعية الأخرى لأسباب عديدة تتعلق بالسلامة الصحية.



وساعد الحدث المجتمع العام مثل اللاجئين الذين وصلوا حديثًا وخاصة فئة الشباب على بناء علاقة أكبر مع الشرطة.





"كما هو معروف لبعض المستمعين فإن مجتمعات اللاجئين التي تستقر في أستراليا تعرض قضايا الصدمة، ونقص المعرفة بالأنظمة والقوانين في أستراليا بالإضافة إلى التصورات السلبية الموجودة مسبقًا للسلطة لذلك، كان الحدث بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات وزيادة فهم النظام القانوني وتوفير رؤية أفضل للأدوار المختلفة لقوة شرطة نيو ساوث ويلز".



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وبالإضافة إلى جميع أحداث المشاركة المجتمعية المستمرة الأخرى لبناء والحفاظ على علاقة قوية مع أعضاء وقادة المجتمع، فإن هذا المعرض يخلق فرصة مشاركة إضافية بين المجتمع العام لضباط الشرطة ومقدمي الخدمات لزيادة الوعي والمعرفة بالنظام القانوني في أستراليا وكذلك المساعدة في توفير مسارات الإحالة لخدمات الدعم المحلية كما هو مطلوب.





وتحدثت سوزان عن وحدة تجنيد شرطة نيو ساوث ويلز، والتي تعد وحدة مهمة من وحدات الشرطة وتواجدها في هذا العرض مهم لانه سيقدم معلومات من قبل الضباط المتخصصين العاملين في هذا المجال وهذا سيوفر الفرصة لمجتمعنا وخاصة الشباب المهتمين بالحصول على معلومات حول التوظيف وفرصة أفضل للوصول إلى المعلومات المهنية والتعليمية، وزيادة فهم الأدوار المختلفة للشرطة ضابط وتعزيز المسارات الوظيفية داخل شرطة نيو ساوث ويلز.





وقالت سوزان إنه سيكون المعرض مفتوحًا لسكان فيرفيلد سيتي، في السنوات الأخيرة كان لدينا أشخاص يزورون من خارج فيرفيلد سيتي من الضواحي المحيطة مثل ليفربول ، وميريلاندز ، وكامبلتاون ، وبانكستون أوبورن ، وكامدن. عادة ما يكون لدينا ما بين 2000-3500 شخص يحضرون الحفل على مدار اليوم للمشاركة مع الوحدات المختلفة داخل قوة شرطة نيو ساوث ويلز. نتوقع هذا العام حضورهذا العدد من الأشخاص والمزيد ايضا من الزوار الذين يحضرون سوق السبت للتسوق من معارض فيرفيلد خلال ساعات السوق.



وتشير سوزان الى أن هذا الحدث يعد فرصة رائعة لجميع أفراد المجتمع لمعرفة المزيد عن قوة شرطة نيو ساوث ويلز وإجراء محادثة مع أشخاص ضباط من مختلف المجالات.



"إنه يوم جيد للآباء والأطفال لقضاء بعض الوقت معًا واستكشاف شيئًا جديدًا يحدث مرة كل عام. بعض التعليقات التي تلقيناها من مجتمعنا في الماضي كانت مثلا متعة التواجد داخل مروحية الشرطة وسيارات دورية الطريق السريع هو شيء خاص أيضًا التقاط الصور بجانب الخيول من الشرطة وشرطة الخيالة وفرقة الكلاب وفرقة مكافحة الشغب وهو شيء يتذكره الأطفال وأولياء الأمور دائمًا".



ويتضمن العرض هذا العام خدمة طوارئ أخرى مثل شاحنات الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز ومركبات خدمة الإطفاء الريفية وسيارات الإسعاف في نيو ساوث ويلز، كما أنها تساعد الناس على فهم كيفية عملهم والمعدات التي يستخدمونها يوميًا للقيام بعملهم.





بالاضافة الي العديد من النشاطات الاخرة للاطفال والشباب مثل ضبع بصمة الاصبع,معرفة امكانية القفز العالي ومدا قوة اليد لحمل الاثقال وهذه ايضا جزء من امتحان القدرة عند الانضمام لجهاز الشرطة.





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