سيدني تشهد اطلاق كتاب للاطفال بالعربية للتعريف بالقوانين الاسترالية تزامنا مع اسبوع اللاجئين

law and order justice

سيدني تشهد اطلاق كتاب للاطفال بالعربية للتعريف بالقوانين الاسترالية تزامنا مع اسبوع اللاجئين Source: Pixabay

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تدور قصة “The Ribbon”حول طفل لاجئ يهاجر إلى أستراليا مع أسرته لتواجه العائلات تحديات ذات طابع قانوني بما في ذلك العنف الأسري.

النقاط الرئيسية
  • الكتاب باللغتين العربية والانجليزية حول القوانين الاسترالية التي يحتاج اللاجئ الى معرفتها عند وصوله الى استراليا.
  • سيتم اطلاق الكتاب في الاسبوع المقبل تزامنا مع اسبوع اللاجئين ويكون متاحا بنسخة الكترونية وورقية ايضا
  • معرفة القانون امر ضروري "فهو يساعد على الاستقرار الايجابي"
يستعد مركز الخدمات القانونية في نيوساوث ويلز Legal Aid NSW لإطلاق كتاب اطفال باللغتين العربية والانجليزية حول القوانين الاسترالية التي يحتاج اللاجئ الى معرفتها عند وصوله الى استراليا.

وتدور قصة “The Ribbon”حول طفل لاجئ يهاجر إلى أستراليا مع أسرته لتواجه العائلات تحديات ذات طابع قانوني بما في ذلك العنف الأسري.

سيتم اطلاق الكتاب في الاسبوع المقبل تزامنا مع اسبوع اللاجئين ويكون متاحا بنسخة الكترونية وورقية ايضا

وتقول نوهارا اوديش موظفة الدمج المجتمعي في قسم خدمات اللاجئين في Legal Aid NSW إن هذه المبادرة بدأت بعد ان لاحظت ان النساء اللاجئات يرفضن قبول المنشورات القانونية التي تقدمها لهم "ربما قبول هذه المنشورات قد يعرضهن للخطر"
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هذه الملاحظة حملت اوديش لبدء عامين من التخطيط لاطلاق كتاب “The Ribbon” والذي ساهمت فيه العديد من الجهات الداعمة من بينها مؤسسة النشر Lost in Books Fairfield

وتعتبر اوديش ان اللالمام باقانون امر ضروري "فهو يساعد على الاستقرار الايجابي" وتضيف ان الشخص قد يصطدم بالقانون من اللحظة الاولى التي يخرج منها من المطار" قد لايرتدي الشخص حزام الامان لان هذا امر غير معتاد في وطنه الام مما سيعرضه للغرامة"
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واشارت اوديش الى ان Legal Aid NSW تقدم العديد من الخدمات القانونية لكل الاستراليين ةللمهاجرين خصيصا كالاستشارة القانونية والتمثيل القانوني المجاني

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