جمعية خيرية أسترالية تتهيأ لإرسال مساعدات إلى منكوبي الزلزال في سوريا

النقاط الرئيسية فريق بحث وإنقاذ أسترالي سينضم إلى جهود الإغاثة في تركيا وسوريا

الصليب الأحمر الأسترالي بدأ حملة تبرعات للمنكوبين

جمعيات سورية أسترالية باشرت تنظيم حملات للمساعدة

تتواصل عمليات البحث عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 7800 شخص في تركيا وسوريا وفق أحدث حصيلة، وشرد أعدادًا لا تُحصى في ظلّ البرد القارس، في حين يسابق عناصر الإنقاذ الزمن لإخراج العالقين تحت الأنقاض.





المساعدات بدأت بالوصول وبحسب الرئيس التركي عرضت 45 دولة ارسال مساعدات موجهة بشكل أساسي إلى بلاده. فيما تخشى منظمة الصحة العالمية من أن تصل الحصيلة إلى عشرين ألف قتيل.



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واليوم أعلن رئيس الوزراء الأسترالي انثوني البانيزي عن إرسال فريق بحث يضم 27 مختص مع معداتهم للمساعدة في جهود الإغاثة. وقال إن وزارة الخارجية الاسترالية تعمل على إبقاء العائلات هنا على علم بما يتوفر لديها من معلومات عن ذويهم في المناطق المتضررة.





ودعم زعيم المعارضة بيتر داتون هذه المبادرة وقال إنه أمر ممتاز أن يرى الأستراليون حكومتهم تهب لنجدة المحتاجين والمتضررين وأن تاريخ استراليا يشهد لها بذلك. كما وأعلن أنه وفي الأيام والأشهر القادمة سوف تتوضح الصورة أكثر حيث سيتم تقديم ما يلزم، ومن الضروري أن نقدم الدعم لأصدقائنا.



وفي حديث مع SBS Arabic24 أعلن الدكتور سعيد عجلوني عضو اللجنة الاستشارية للجمعية السورية الاسترالية أن الجمعية بدأت بتنظيم حملة مجتمعية من أجل إرسال مساعدات إلى المتضررين من الزلزال في مناطق سوريا الشمالية.





وقال إن هدف الجمعية الأساسي هو مساعدة الأطفال والنساء والشيوخ العجز.





"بدأنا بالحملة التي تهدف الآن إلى إرسال أغذية وأدوية بحيث تحتوي السلة الغذائية على حليب للأطفال وعلى أطعمة جافة ومعلبة وبعض الأدوية".





وأشار الدكتور عجلوني إلى صعوبة هذا العمل نظرا لبعد المسافة والوقت الذي يستغرقه العمل بين جمع الأموال وشراء المواد الطبية والغذائية وثم شحنها في حاويات عبر البحر، لكنه قال "إن العوز كبير ومهما ارسلنا يبقى العوز أكبر، لكن الكارثة كبيرة حيث أصبح الناس بلا مأوى".





ولفت الدكتور عجلوني أيضا إلى أن الجمعية لم تتوقف عن إرسال مساعدات عينية منذ عام 2012 إلى مناطق سوريا الشمالية من خلال التعاون مع جمعية "رحمة" التركية التي تقوم بإيصال وتوزيع المساعدات للمناطق المحتاجة.





وقال إنه يأمل بأن يتم جمع ما يكفي من المال لإرسال هذه المساعدات بالوقت الحالي لافتا إلى أن "البعض كانوا بدأوا يتذمرون من تقديم المساعدات بشكل مستمر منذ عام 2011 لأن الفترة أصبحت طويلة" لكنه ناشد الجميع بالمساعدة في هذه المرحلة الصعبة "التي فقد فيها الكثيرون كل ما يملكونه".



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وفد بدأ الصليب الأحمر الأسترالي حملة تبرعات خاصة بهذا الزلزال، كذلك بدأت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بحملة جمع تبرعات من أجل أعمال الإغاثة.





استمعوا إلى اللقاء مع الدكتور سعيد عجلوني في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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