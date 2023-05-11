المنقوشة والشاي المغربي والدبكة اللبنانية: أجمل المظاهر التراثية في مهرجان المنتدى الثقافي الأسترالي العربي

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أقام المنتدى الثقافي الأسترالي العربي برئاسة البوفسورة أميرة عيسى مهرجان الخريف للتناغم التراث تحت عنوان تعلم بيديك وذلك نهار السبت في 6 أيار/ مايو 2023 في منطقة ليفربول.

النقاط الرئيسية:
  • أحيى المنتدى الثقافي الأسترالي العربي مهرجان الخريف للتناغم العربي.
  • تخلل المهرجان المظاهر التراثية العربية من المنقوشة على الصاج والشاي المغربي والقهوة على الرمل إلى الدبكة والأغاني التراثية والعود والأبجدية المسمارية.
  • عبر الحاضرون عن سعادتهم وفخرهم بمثل هذه المهرجانات.
بدأ المهرجان بترويقة تقليدية من التراث العربي وهي المنقوشة على الصاج مع السحلب اللذيذ والقهوة العربية على الرمل الساخن، إضافة إلى الشاي المغربي بنكهاته المختلفة والحلويات.
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تخلل الخفل خطابات رسمية كان أبرزها لرئيس بلدية ليفربول نيد منون والرئيس التنفيذي لـ Multicultural NSW جوزيف لابوستا.

كما ألقى مجموعة من الشعراء البعض من أشعارهم ضمن فقرة سوق عكاظ إضافة إلى دبكة لبنانية لفرقة أرز لبنان الفلكلورية وأغان من التراث العربي مع الفنان بشار حنا وفرقته، وتعلم العزف على العود مع الفنان رعد الطيب وأخيراً تعلم كتابة الأبجدية المسمارية التي هي أقدم أبجدية في العالم مع الفنان التشكيلي حيدر العبادي.
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خلال الحفل جال ميكروفون أس بي أس عربي 24 على الحضور وأجرى مجموعة لقاءات كان أولها مع رئيسة المنتدى الثقافي الأسترالي العربي البروفسورة أميرة عيسى التي أكدت على أهمية استمرارية الثقافة العربية من خلال هذا المهرجان الذي هو يوم عائلي وتعليمي للأجيال الصاعدة ضمن فقرات تراثية بامتياز.
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كما أكد رئيس بلدية ليفربول نيد منون على ضرورة عدم ضياع قصة المهاجرين ولغتهم وحضارتهم، وهذا ما تعمل على تحقيقه مثل هذه المهرجانات، لأننا لا نريد خسارة هذه الأمور في المستقبل.
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من جهته، قال نائب رئيس المنتدى الدكتور عماد شبلاق على أن رؤية كل المظاهر التراثية العربية شيء يمس القلب لأن البعض من العرب قد نسوا جذورهم بعد هجرتهم، لذا يجب العمل على تذكير الجيل الصاعد بالحضارة العربية العريقة.

كما أشار الشاعر محمد الديراني إلى أن الشعر العربي له رواده في أستراليا إلا أنه يواجه مشكلة في التغطية الإعلامية والتواجد من قبل الجالية لا سيما اللبانية لذا يجب العمل عل تكثيف الجهود لنتظيم مثل هذه الاحتفالات.
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كان هناك كلمة أيضاً لمديرة البرنامج العربي في أس بي أس السيدة سيلفا مزهر التي أثنت على جهود البروفسورة أميرة عيسى لإنجاح هذا المهرجان و شددت على دور مثل هذه المهرجانات في إبقاء التراث العربي حي بين أبناء الجالية.
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كما أن مركز موارد المهاجرين في غرب سيدني Western Sydney MRC هو أحد الراعين لهذا المهرجان وعن أهمية قيامهم بهذه الخطوة قالت مسؤولة التنمية البشرية في المركز ناديا بوشتي أنهم يسعون إلى تعزيز الثقافة العربية وتشجيع جمعيات أخرى على القيام بمثل هذه لمبادرات.
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ومن المشاكل التي تواجه الجالية العربية في استراليا، أشار الإعلامي أكرم المغاوش أنها غير موحدة ومنقسمة، لذا يجب التعاون فيما بينهم وترك الخلافات السياسية والمذهبية التي احضروها معهم من بلادهم الأم.

كما تخلل المهرجان عرض للعباءات العربية التي هي جزء لا يتجزأ من التراث العربي، وسادته أجواء عائلية واحتفالية بامتياز عبر جميع الحضور عن سعادتهم بها.

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