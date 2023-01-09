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يختلف التقويم ولا يختلف الجوهر: كيف يتحضر الأقباط للعيد بالصيام 45 يومًا وما الطبق الميلادي الأشهر؟

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APTOPIX Mideast Egypt Christians

Egyptians celebrate Christmas Eve mass in the Coptic Orthodox Church of Virgin Mary in Cairo, Egypt, Monday, Jan. 6, 2014. Millions of Egyptian Christians on Monday thronged churches across the mainly Muslim nation for Christmas Mass, held amid unusually tight security but with congregations filled with hope ahead of a key vote this month on constitutional amendments that enshrine equality and criminalize all types of discrimination.(AP Photo/Amr Nabil) Source: AP / Amr Nabil/AP

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نشر في: 9/01/2023 11:09am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS

تحتفل الكنيسة القبطية في مصر والعالم بعيد ميلاد السيد المسيح بحسب التقويم الشرقي في السابع من كانون الثاني يناير حيث يكون عيد الميلاد المجيد في أطول ليلة وأقصر نهار فلكياً في رمزية الى أنه، بميلاد المسيح نور العالم، يبدأ الليل في النقصان والنهار في الزيادة. كيف احتفلت السيدة منال نسيم والعائلة القبطية في استراليا في هذه المناسبة الروحية والمحورية لدى المسحيين؟

نشر في: 9/01/2023 11:09am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • يصوم الأقباط لمدة 45 يومًا تحضيرًا للاحتفال بعيد الميلاد بدءًا من الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني نوفمبر حتى منتصف ليل السادس من كانون الثاني يناير
  • تحتفل الكنيسة القبطية في مصر والعالم بعيد ميلاد السيد المسيح بحسب التقويم الشرقي في السابع من كانون الثاني يناير، وهذا التاريخ لا يعتبر عطلة رسمية في استراليا
  • يكسر الأقباط صيام الميلاد مع الطبق الأشهر وهو فتّة العيد مع الأرز وشوربة اللحم مع الثوم والخل والخبز المحمّر

يختلف التقويم ولا يختلف الجوهر، فعيد الميلاد المجيد وان يحتفل فيه في تاريخين مختلفين، الا أن مكانته ومعانيه فواحدة.

تحدثت السيدة منال نسيم، ضمن برنامج Good Morning Australia، عن البعد الروحي والأهم في عيد الميلاد الذي لا يحتفل فيه الأقباط فحسب، بل العالم بأجمعه قائلة:

"عيد الميلاد هو أكبر الأعياد التي نعيشها ويعتبر هذا العيد مفصليًا في روزنامة العالم بأسره اذ يشكل بدء سنة جديدة".

شاركت السيدة منال نسيم، الزوجة والام والمديرة المالية في احدى الشركات الكبرى، بتفاصيل التحضير الروحي والأهم لهذا العيد المجيد قائلة:

نتحضر روحيًا للاحتفال بعيد الميلاد منذ الخامس والعشرين من شهر نوفمبر بالصيام لمدة 45 يومًا، فمحبة السيد المسيح للعالم لا تبادل الا بالحب

وتابعت قائلة:

" تكثر الاحتفالات بعيد الميلاد في مكان عملي، أشارك فيها، ولكنني امتنع عن تناول الطعام وعندما أسأل لماذا، أجيب بكثير من المحبة".

الصيام هو ركن أساسي لعيش البعد الحقيقي لعيد الميلاد، وحرصت نسيم أن تنقل القيم الروحية لأولادها منذ صغرهم ليتنشؤوا عليها.

أما عن عشية عيد الميلاد تقول نسيم:

نتواجد في الكنيسة يوم 6 يناير منذ السابعة مساء حتى منتصف الليل، ونبدأ برفع التسبيحة للسيدة العذراء التي حملت السيد المسيح

أما بركة العيد فيبدأ التحضير لها قبل أسبوع، سيما وان تاريخ الاحتفال بعيد الميلاد لدى الأقباط لا يعتبر عطلة رسمية. عن الطبق الأشهر الذي يزين مائدة منتصف الليل تقول نسيم:

الطبق الأشهر لهذه الليلة هو فتّة العيد مع الأرز وشوربة اللحم مع الثوم والخل والعيش او الخبز المحمّر

هذا ووجه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني رسالة لمناسبة احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد واستهلها بهذه الكلمات:"أهنئكم جميعاً بعيد الميلاد المجيد وبداية عام جديد 2023، وأود أن أرسل كل التهنئة من أرض مصر إلى كل الأبرشيات والكنائس القبطية الموجودة في كل المسكونة".

منال نسيم، الملتزمة ايمانيًا داخل عائلتها، كيف تحتضن التنوع وتتحضر لزفاف ابنها من زوجة مستقبلية من اثنية مختلفة وايمان مختلف؟ ولماذا قبلتها واحبتها كأبنة؟

الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.
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