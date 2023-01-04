العربية الوحيدة: أين حلت أم كلثوم على قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ؟

جاءت السيدة أم كلثوم في المركز 61 ضمن قائمة أفضل 200 مغن في التاريخ.





وجاء ذلك ضمن التصنيف الذي نشرته مجلة "رولينج ستون" الأميركية لأعظم المغنين حول العالم.





واعتمد التصنيف على آراء نقاد الموسيقى وحظيت فيه أم كلثوم بمرتبة تخطت بها مايكل جاكسون وريانا.





تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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