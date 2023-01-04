أس بي أس عربي۲٤

العربية الوحيدة: أين حلت أم كلثوم على قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ؟

أس بي أس عربي۲٤

The Egyptian Singer Oum Kalsoum Singing At The Olympia In 1967

The Egyptian Singer Oum Kalsoum Greeting Her Public During Her Concert At The Olympia, On November 14, 1967. The Success Of The Egyptian Diva Was So Great That The Concert Lasted Until Very Late At Night. Credit: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

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نشر في: 5/01/2023 10:40am
By Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 5/01/2023 10:40am
By Fares Hassan
المصدر: SBS
جاءت السيدة أم كلثوم في المركز 61 ضمن قائمة أفضل 200 مغن في التاريخ.

وجاء ذلك ضمن التصنيف الذي نشرته مجلة "رولينج ستون" الأميركية لأعظم المغنين حول العالم.

واعتمد التصنيف على آراء نقاد الموسيقى وحظيت فيه أم كلثوم بمرتبة تخطت بها مايكل جاكسون وريانا.

تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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