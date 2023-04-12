مشوار الى Thredbo: هل سبق وزرت أفضل منتجع للتزلج في أستراليا؟

New South Wales Snow Season Begins

Source: Getty / Getty Images AsiaPac

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بدأ فصل الشتاء في القارة الأسترالية وبدأت معه الأنشطة الشتوية المتنوعة الممتدة على كافة الأراضي الأسترالية. فكما تتميز أستراليا بشطآنها المتعددة والساحرة، تمتلك أستراليا العديد من الجبال الشاهقة التي تكتسي اللون الأبيض في الموسم البارد.

النقاط الرئيسية:
  • تقع Thredbo على بعد 500 كيلومتر جنوب سيدني، ويمكن الوصول إليها عبر طريق جبال الألب عبر Cooma، Berridale، وJindabyne
  • تعد Thredbo Mountain Bike Park موطنا لأفضل راكبي الثلوج في البلاد. حيث هناك مسارات طويلة، وحدائق مناسبة لجميع الأعمار، وشبكة متصلة من المسارات عبر الجبال
  • لا تقتصر زيارة Thredbo على فصل الشتاء، فهي أيضا مقصد للسياح في فصل الصيف، ولا تقل متعة أيضا عن الزيارة الشتوية
نذهب في حلقة جديدة من بودكاست مشوار الى ولاية نيو ساوث ويلز وإلى قرية Thredbo تحديدا، واحدة من أشهر وأكبر الجبال الثلجية في أستراليا.

تقع Thredbo على بعد 500 كيلومتر جنوب سيدني، ويمكن الوصول إليها عبر طريق جبال الألب عبر
Cooma
،
Berridale
، و
Jindabyne.

تم بناء القرية في وادي نهر Thredbo، المعروف أيضا باسم نهر
Crackenback
، عند سفح سلسلة جبال
Ramshead
.

تتسع القرية إلى حوالي 4150 شخصا، لكن يبلغ عدد سكانها الدائمين حوالي 477 شخصا فقط، وتجذب هذه المنطقة ما يقرب من 700000 زائر شتوي سنويا.
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يبلغ عمر هذا المتنزه أكثر من 67 عاما ففي عام 1955 كان لدى توني سبونار رغبة كبيرة بتحويل هذه الجبال إلى متنزه للتزلج.

عمل توني مدربا للتزلج في منتجع سانت أنتون الشهير بالنمسا من عام 1941 إلى عام 1948، ورأى أن Thredbo هو سانت أنتون الأسترالي، مع تضاريس مناسبة وأجواء قرية تزلج رائعة.
كنت أبحث عن مكان تكون فيه منحدرات التزلج طويلة ومليئة بالتحديات ويسهل الوصول إليها وحيث يمكنك إنشاء منتجع شتوي حديث
Tony Sponar
وفي عام 1956، تحول Thredbo إلى منتزه للتزلج وحلم للمتزلجين على الجليد في أستراليا.

واليوم تعد Thredbo Mountain Bike Park موطنا لأفضل راكبي الثلوج في البلاد. حيث هناك مسارات طويلة، وحدائق مناسبة لجميع الأعمار، وشبكة متصلة من المسارات عبر الجبال، وفريق من المرشدين المؤهلين لنقل رحلتك إلى المستوى التالي.

لا يعد التزلج النشاط الوحيد أو السبب الوحيد لزيارة هذه المنطقة، فتمتلك Thredbo سلسة كبيرة من المطاعم والمقاهي والتي تنقل تجربة الأكل إلى مكان آخر.

فلا شيء يضاهي وجبة غذاء أو كوبا من القهوة وقطعة من المدونات مع هذه الإطلالات الساحرة.
Supplied image obtained Monday, June 1, 2015 of heavy snowfall on the first day of winter in Thredbo. The resort has received up to 30cm of snow. (AAP Images/Magnum PR) NO ARCHIVING
Source: AAP
وستتمكن في Thredbo من ركوب التلفريك أو Cable Car والتي ستأخذك في رحلة لمشاهدة المناظر الجبلية الخلابة.

ولا تفوت مشاهدة الألعاب النارية التي تضيء سماء Thredbo عند غروب الشمس.

هذه الأنشطة وغيرها الكثير في هذه القرية المميزة في نيو ساوث ويلز.
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Hundreds of skiers and snowboarders have marked 20 years since the Thredbo tragedy.
Hundreds of skiers and snowboarders have marked 20 years since the Thredbo tragedy. Source: AAP
ولا تقتصر زيارة Thredbo على فصل الشتاء، فهي أيضا مقصد للسياح في فصل الصيف، ولا تقل متعة أيضا عن الزيارة الشتوية، فستتمكن في فصل الصيف من تسلق الجبال والوصول إلى أعلى قمة في أستراليا وهي
Mt Kosciuszko
والتي تقع على ارتفاع 2228 مترا، وركوب الدرجات النارية على الجبال، ممارسة لعبة الغولف أو رياضة التنس وغيرها الكثير الكثير.

احرص على زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ
Thredbo
حيث يوفر لك كافة المعلومات التي تحتاجها، ويمكنك من خلاله التخطيط لرحلة من العمر.

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