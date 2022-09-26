حاول أن تسعد نفسك وتعيش اللحظة: نصائح من أجل المحافظة على صحتك النفسية!

النقاط الرئيسية: "جعل الصحة النفسية للجميع أولوية عالمية" هو شعار اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام.

الصحة النفسية هي قدرة الفرد على التكيف مع الظروف المحيطة والتأقلم معها.

الصحة النفسية والصحة الجسدية تكملان بعضهما البعض ولا يمكن فصلهما.

أكد الدكتور ياسر محمد أخصائي التأهيل النفسي ومساعد بحث وتدريس في كلية الطب في جامعة سيدني في حديثه لـ SBS Arabic 24 أن شعار هذا العام يحمل رسالة إلى الجميع بضرورة اعتناء الأفراد بصحتهم النفسية تماماً كما يهتمون بصحتهم الجسدية.



يجب التركيز على رفع المعنويات والجانب العاطفي والنفسي حتى يتمتع الأفراد بصحة نفسية جيدة.

وقال الدكتور ياسر أن الصحة النفسية لا تعني خلو الإنسان من المشاكل والأمراض وإنما قدرته على التكيف مع الظروف التي يمر بها وعدم تأثيرها غلى ممارسة حياته اليومية. كما تشمل تصرف الإنسان بشكل سليم طبقاً للظروف وممارسته للعلاقات الإنسانية الصحية.





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تشمل الصحة النفسية أيضاً قدرة الإنسان على إسعاد نفسه لأن السعادة هي المنهج الأساسي لكل البشر.

كما أكد الدكتور ياسر على أهمية امتلاك مهارة التكيف أو ما يسمى بالمرونة من أجل بناء الشخص علاقات جيدة مع محيطه الصغير أي العائلة انطلاقاً إلى بناء علاقات سليمة مع المحتمع الأوسع.





وفيما يخص علاقة الصحة النفسية بالصحة الجسدية، فقد قال الدكتور ياسر أنها علاقة مترابطة ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، فعندما يعاني الشخص من أي نوع من الأمراض لا بدأن يؤثر هذا الأمر على نفسيته ويعرضه للإكتئاب لأن الخوف من المرض الجسدي أسوأ من المرض نفسه.



Mental Health Source: Supplied كما نصح الدكتور ياسر بضرورة ممارسة الأنشطة والرياضات كجزء من الروتين اليومي من أجل تغلب الإنسان الإنسان على مشاكله. كما أن ممارسة تمارين الإسترخاء والحضور الذهني واليوغا والتأمل لها دور فعال في تحقيق الراحة النفسية.



نركز دائماً على مبدأ أن يعيش الإنسان اللحظة الذي هو فيها بعيداً عن التفكير بمشاكل الماضي والمستقبل المجهول .

ومن الأمور التي تساعد على تعزيز الصحة النفسية هي ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة كالرسم والموسيقى وبالتأكيد تخصيص وقت مع العائلة.





يمكنكم الإستماع إلى هذا اللقاء في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.



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