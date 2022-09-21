ما هي التغيرات التي تطرأ على حياة الشباب وأسرهم عند بلوغهم سن الثامنة عشر في أستراليا؟؟

النقاط الرئيسية السن القانوني هو 18 في أستراليا لبعض الأشياء، ولكن قد يختلف سن الاستحقاقات والمسؤوليات باختلاف الولايات والأقاليم.

تتغير الأهلية للحصول على مدفوعات السنترلنك في سن 18 بالنسبة للشباب وعائلته.

يحصل الانتقال إلى مرحلة البلوغ تدريجيًا، وغالبًا ما تتحقق المؤشرات الاجتماعية، بما في ذلك العيش المستقل في وقت لاحق من الحياة.

من الناحية القانونية، يعني بلوغ سن 18 عاماً أن والديك أو الأوصياء عليك لم يعودوا يتحملون مسؤولية الوالدين تجاهك.





كيت ريتشاردسون هي محامية في Youth Law Australia ، وهي خدمة مجتمعية عبر الإنترنت على مستوى الدولة تقدم معلومات قانونية مجانية وتساعد الشباب دون سن 25 عاماً. تشرح ما يميز الشخص البالغ بموجب القانون بالقول:





أنت مستقل كشخص بالغ. هذا يعني أنك مسؤول عن نفسك وسلوكياتك. عندما يكون عمرك أقل من 18 عاماً، في بعض الحالات، يكون الطفل أو الشاب أقل قدرة بموجب القانون. Kate Richardson, Senior solicitor at Youth Law Australia

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السن القانوني لتصبح بالغاً

يصبح التصويت إلزاميًا في سن 18 عاماً في جميع أنحاء أستراليا وهو أيضاً السن القانوني للمقامرة وشراء السجائر والكحول أو تناوله في مكان مرخص.



Cultural and family practices may vary, but generally in Australia the 18th birthday makes the list of milestone celebrations, followed by one’s 21st and 30th. Credit: Getty Images/BFG Images بشكل عام، من المخالف للقانون أن يشرب الشخص دون سن 18 عامًا الكحول في أماكن خاصة. وذلك ما لم يتم توفير الكحول من قبل أحد الوالدين أو الوصي، أو شخص حصل على إذن من الوالد أو الوصي.





تقول ريتشاردسون: "هناك بعض الاختلافات الصغيرة عبر الولايات والأقاليم المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالشرب تحت إشراف شخص بالغ في أماكن خاصة".



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يقترح ستيفن روبرتس أستاذ التربية والعدالة الاجتماعية بجامعة موناش تقديم نماذج لأفضل الممارسات بما في ذلك الشرب بمسؤولية، كإحدى الطرق التي يمكن للوالدين استخدامها لدعم الأطفال خلال بلوغ سن الرشد.





ويقول، "قد يرغبون أيضًا في التحدث إلى أطفالهم حول إيجاد طرق للإعتناء بأنفسهم والآخرين ضمن مجموعة صداقتهم حتى يتمكنوا من تنمية معايير الاحترام والرعاية بين الأقران. أعتقد أن الاعتدال والتفاهم والتواصل أمور بالغة الأهمية يجب القيام بها في هذا المنعطف المهم".



الأهلية لدفعات Centrelink عند بلوغ سن 18 عاماً

يمكن أن يؤثر الطفل الذي يبلغ سن الرشد أيضاً على حصول الأسرة على دفعات الضمان الاجتماعي. يشرح هانك جونجن، المدير العام لـ Services Australia ضريبة إعانة الأسرة Family Tax Benefit، وهي عبارة عن دفعة مكونة من جزأين تساعد الآباء في تكاليف تربية الأطفال.





يُدفع الجزء A عن كل طفل ويتوقف عندما يكمل الطفل الصف 12 أو ما يعادله، بينما الجزء B فهو عبارة عن دفعة تُدفع بحسب كل أسرة.



يقول جونجن: "يعتمد الأمر حقًاً على ظروف الأسرة الفردية، ومدة استمرار الجزءA والجزء B، لكن يتم تقييمهما بشكل منفصل".



Meeting an income test is among requirements to get the Family Tax Benefit. Credit: Getty Images/Traceydee Photography إن التغيير الأبرز الذي يطرأ عند بلوغ سن 18 عاماً هو تقدم الشخص بمفرده للحصول على مساعدة مالية. علاوة الشباب أو Youth Allowance هي الدفعة الأساسية للشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاماً أو أقل. ولكن لا يزال من الممكن اعتباره معالاً عندما يتعلق الأمر بتقييم أهلية الدفع، كما يوضح السيد جونجن ..



سواء كطالب بدوام كامل، أو كباحث عن عمل، لا يزالون يعتبرون معالين حتى يبلغوا 22 عاماً. ما يعنيه هذا هو أننا نأخذ في الاعتبار دخل الوالدين عند تقييم الأهلية. Hank Jongen, General Manager of Services Australia

يشجع السيد جونجن أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً على إنشاء حساب myGov ، ثم استخدام المعلومات للتوجه نحو أفضل مكان لتقديم طلب عبر الإنترنت.





كما يمكن للأشخاص الذين لا يتحدثون الإنجليزية الاتصال على الرقم 131202 والتي هي خدمة مجانية توفر مترجم فوري ًلأكثر من 200 لغة.



Young people aged 16 to 24 doinga full time Australian Apprenticeship may be eligible for Youth Allowance. Credit: Getty Images/JohnnyGreig

الانتقال إلى مرحلة البلوغ يحصل تدريجيا

في حين يبلغ الطفل في أستراليا في سن 18، فإن السن القانوني لأشياء معينة، مثل القيادة، يمكن أن يكون أصغر سناً ويختلف من ولاية إلى أخرى.



يقول الأستاذ روبرتس إن الاستحقاقات والالتزامات المبكرة تجعل الانتقال إلى مرحلة البلوغ تدريجياً ومعقدًا في بعض الأحيان.



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"على سبيل المثال، يمكن للشباب الذين يبلغون من العمر 16 عاماً في بعض الحالات الموافقة على ممارسة الجنس، لكنهم لا يزالون غير قادرين على مشاهدة الأفلام التي تحتوي على مواد جنسية صريحة حتى بلوغهم سن 18 عاماً.





وبعد ذلك، في سن 18، يتمتع الشباب بحق إلى حد أدنى للأجور أعلى مما كان عليه عندما يبلغون 16 أو 17 عاماً، ولكن قد لا يحق لهم الحصول على معدل الراتب الكامل للبالغين حتى بلوغهم سن 21 عاماً".





يقول البروفيسور روبرتس إن الحصول على وظيفة بدوام كامل أو العيش المستقل أو تكوين أسرة خاصة به من بين المؤشرات الاجتماعية التي أصبحت أقل شيوعاً للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً مقارنة بالجيل الماضي.



من الشائع أن تتحقق هذه العلامات الاجتماعية لمرحلة البلوغ في وقت لاحق كالعشرينات، أو حتى الثلاثينيات. Steven Roberts, Professor of Education and Social Justice at Monash University

كما أن بلوغ سن 18 عاماً ليس ضرورياً دائماً للقيام بأشياء معينة بموجب القانون.



Prof Roberts says there are growing numbers of young people who not only delay the attainment of social markers, like getting married, but reject them altogether. Credit: Getty Images/FatCamera تشير السيدة ريتشاردسون إلى بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة، إذ أنه ليس بالضرورة أن يكون عمرك 18 عامًا حتى تتمكن من القيام بالأمور التالية:



ممارسة الجنس

أن يكون لديك وظيفة

يكون لديك حساب مصرفي خاص بك

مغادرة المدرسة أو المنزل

اتهامك بارتكاب جريمة

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الموافقة على العلاج الطبي

تقول السيدة ريتشاردسون: "على سبيل المثال، يمكن لأي شاب الموافقة على العلاج الطبي دون سن 18 عاماً إذا اعتقد الطبيب أنه يمكنه فهم مزايا ومخاطر العلاج، وعند اتخاذ هذا القرار، يأخذ الطبيب في الاعتبار العديد من العوامل المختلفة.



يُنصح دائمًا بالتحقق مما ينطبق عليك أو على طفلك بناءً على ظروفك الخاصة، عندما لا يكون هناك تشريع يحدد السن القانوني.



At 18 you can get a passport without permission of you parent or guardian. The same applies for under 18s in a range of special circumstances. Credit: Getty Images/MStudioImages

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