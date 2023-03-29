لماذا يرافق الهجرة شعور بالحزن؟ وهل يستطيع المهاجرون التغلب على شعورهم بالخسارة أو يتم التعايش مع هذا الشعور؟

النقاط الرئيسية: حزن المهاجرين معقد ومتعدد الأوجه والأسباب

عندما تكون مشاعر الخسارة غير ملموسة، فإنها تصبح أكثر صعوبة في التعامل معها

يمكن أن يؤدي الحزن المطول إلى تأخير اتخاذ القرارات المهمة وإعاقة الاستقرار في المستقبل

يمكن أن يكون التعافي من شعور الحزن عملية معقدة وشخصية، ولكن الدعم متاح

إن الحزن الذي يرافق الهجرة متعدد الأسباب، إلى جانب ضغوط الصدمة الثقافية الأولية والشعور بالحنين إلى الوطن، أو الصعوبات التي تفرضها حواجز اللغة، يعاني العديد من المهاجرين واللاجئين من سلسلة من الخسائر الملموسة وغير الملموسة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة.





غالباً ما يشار إلى هذه المشاعر على أنها حزن الهجرة.



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يقول الدكتور جرانت بلاشكي، كبير الأطباء في Beyond Blue: “عندما يحزن شخص ما، ويكون لديه نوع من الخسارة، فإن الخسارة غالباً ما تكون قابلة للتحديد، مثلاً فقدت أحد أفراد أسرتك أو حيواناَ أليفاً، أو فقدت وظيفة، أو فقدت منزلك، وهو أمر يمكن التعرف عليه تماماً، وأنت حزين وغاضب ومستاء، ولكن هناك شعور "الخسارة الغامضة": نوع من الخسارة غير الواضح وغير المحدد".





ويتابع الدكتور بلاشكي: "الخسارة الغامضة تحدث عندما يكون هناك درجة معينة من عدم الوضوح بشأن الخسارة، لذلك من الصعب جداً إدارة هذا الحزن والتصالح مع الأمور".



قد يجد المهاجرون أنفسهم يعانون من انخفاض في حياتهم الاجتماعية ... فهنالك تحدي التواصل كمثلاً فهم المزاح اليومي Dr Grant Blashki, Beyond Blue Clinical Lead

The nature of ambiguous loss means emotional closure becomes elusive. Source: Moment RF / Maria Korneeva/Getty Images عالم النفس السريري المولود في أوروغواي خورخي أروشي هو الرئيس التنفيذي لخدمة نيو ساوث ويلز لعلاج وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب والصدمات (STARTTS)، وهي منظمة تقدم دعم الصحة العقلية للاجئين الجدد.





وهو أيضاً يعتقد أن الحزن الذي يرافق الهجرة غالباً ما ينشأ من مزيج من الخسارة الواقعية وغير القابلة للقياس، مثل فقدان إحساسك بالألفة، والتعلق بالمكان، والانتماء داخل المجتمع.





"قد نحزن من فقداننا لأصدقائنا، وأقاربنا، والأشخاص الذين نحبهم، والأماكن التي نحبها، وهذا حزن على الأشياء الملموسة التي تركناها وراءنا والتي لم نعد قادرين على الوصول إليها"



Credit: Ariel Skelley/Getty Images "لكن حزن الهجرة يتعلق أيضاً بأشياء غير ملموسة، مثل فقدان الهوية والوضع الذي اعتدنا عليه، إما في العمل، أو في العلاقات الاجتماعية".





ويضيف السيد أروشي أن حزن المهاجرين في بعض الحالات يتعلق بإضفاء الطابع المثالي على ما "كان يمكن أن يكون" إذا كان الشخص قد بقي في وطنه.



يشعر بعض المهاجرين بالحزن بسبب الأوهام أو التخيلات حول ما كان بإمكانهم تحقيقه أو فعله لو لم يهاجروا Jorge Aroche, Clinical Psychologist and STARTTS CEO.

ويضيف: "كثير من هذه الأشياء لا تكون عقلانية، ويشعر الكثير من الناس أحياناً بالذنب حيال الشعور بهذا الشكل لأنهم يستطيعون أن يروا، من الناحية الواقعية، أنهم ربما يكونون أفضل حالاً في بلدهم الجديد".





وتشمل المشكلات الأخرى التي تظهر غالباً الشعور بالحزن في أوقات تحقيق إنجاز ما، أو عدم القدرة على التعبير عن الحزن علانية بسبب شعور بالذنب أو وصمة العار.





يشرح السيد أروشي قائلاً: "قد يشعر المهاجرون واللاجئون لأسباب اقتصادية بالذنب بشأن الشكوى ... عندما يكون الأقارب والأحباء لا يزالون في بلدهم الأصلي، ويتعاملون مع أوضاع أسوأ بكثير، وخطيرة في كثير من الأحيان".





ومع ذلك، فقد حذر من أنه من المهم للمهاجرين أن يعترفوا ويعبروا عن حزنهم، حتى يتمكنوا من التغلب عليه.



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آليات التعاون

كمال شارما رئيس R-U-OK المولود في الهند هو الرئيس التنفيذي لشركة Rezilum، وهي شركة استشارية تقدم تدريب على القيادة الاستراتيجية. يقول إنه عندما وصل إلى أستراليا لأول مرة، واجه صعوبة في فهم ما الذي يناسبه.





مع مرور الوقت، تعلم كيفية التعامل مع المشاعر التي ترافق الهجرة من خلال قبول تغير هويته.





على الرغم من أن السيد شارما يقر بأن إعادة إنشاء المساحات الثقافية والاختلاط بأشخاص من نفس خلفيتك يمكن أن يوفر مستوى من الراحة للمهاجرين الجدد، إلا أنه يعتقد أنه من المهم بنفس القدر أن تكون منفتحاً على أشخاص وتجارب جديدة.





يقول: "أعتقد أن هناك آليات تكيف إيجابية، وهناك آليات سلبية".



آليات التأقلم الإيجابية تدور حول استكشاف نفسك في هذه البيئة الجديدة، التخلي عن الأشياء التي قد لا تخدمك، واعتماد أفكار جديدة ومفاهيم جديدة تساعدك على الاندماج Kamal Sharma Rezilum CEO and R U OK? Chair.

"السلبية هي المكان الذي تلتزم فيه بمجموعتك، وبالتالي لا يتم تحديك؛ تحاول التمسك بكل شيء تماماً كما كان في ذلك الوقت الذي غادرت فيه".





"أعتقد أنه من المهم حقاً أن تتحدى نفسك بأفكار جديدة، واكتشاف من أنت، وماذا أنت، واستكشاف هويتك حقاً في ثقافة مختلفة"



Credit: Mike Powell/Getty Images يقول خبراء الصحة العقلية إن بعض المهاجرين الذين يعانون من مشاعر التناقض المستمرة يمكن أن يؤخروا أيضاً اتخاذ قرارات حياتية مهمة، مما قد يعيق استقرارهم في المستقبل.





غالبًا ما يؤدي افتقارهم إلى الدعم إلى تفاقم الشعور بالوحدة والقلق.





كمال شارما، الذي تدرب كراهب، يقول إن المشاركة في الثقافة المحلية التي تعيش فيها وإيجاد طريقة للاندماج هي طريقة للتغلب على هذه المشكلات. في حالته، فعل ذلك من خلال المشاركة في الرياضات الجماعية.



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ولكن، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية، مثل الانضمام إلى نشاط، أو نادي، أو ممارسة الرياضة، أو التأمل، هناك العديد من الأساليب الفلسفية التي يمكنك تنفيذها، اعتماداً على ما إذا كنت تفضل الأساليب الشرقية أو الغربية.



Migratory grief can manifest itself both physically and psychologically. Physical symptoms can include poor sleep, tiredness, and feeling run down. Source: Moment RF / Fiordaliso/Getty Images

تحقق مع نفسك

يوصي خبراء الصحة العقلية بفحص ما تشعر به بانتظام لخلق شعور بالوعي الذاتي، وإذا أصبحت المشاعر غامرة، فاطلب المساعدة.





ويحذر الدكتور بلاشكي من أن "الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالحزن يجدون أن لديهم نوعاً من التداعيات الثانوية في بعض الأحيان، سواء كان الصراع في المنزل أو في العمل أو في بعض الأحيان تعاطي الكحول مثلاً".





وعلى الرغم من أن أعراض الفقد لدى المهاجرين غالباً ما تظهر وتختفي لسنوات عديدة، إلا أن الحزن المطول الذي يمر دون رادع قد يتطور إلى حالات صحية عقلية خطيرة.





ويقول الدكتور بلاشكي إن السمات المميزة للاكتئاب السريري تشمل الشعور السائد باليأس الذي يستمر لأشهر، ويحد من قدرة الشخص على التواصل الاجتماعي والعمل والانخراط في العلاقات الشخصية.





"حزينون أو يائسون بشأن كل شيء، لم يعد هناك "بريق أمل" بعد الآن بالنسبة لهم".



Those suffering those acute symptoms should visit their doctor (GP) or call a mental health hotline, such as Lifeline, or Beyond Blue. Source: Moment RF / Fiordaliso/Getty Images ومع ذلك، يقول خبراء الصحة العقلية إنه من المهم أيضاً أن تمنح نفسك الإذن بالشعور بالخسارة وفهمها عند الضرورة.





المعاناة من الحزن لا تعني الضعف أو عدم الثبات. لا توجد معادلة بسيطة للتعامل مع مشاعر الخسارة. إنها مشاعر شخصية ومعقدة.





"تخلَّ عن ما هو من الماضي وامنح نفسك فرصة جديدة في مكان جديد، فالاختيار جزء كبير من عملية الشفاء.





إذا كنت بحاجة إلى دعم عاطفي، فيمكنك الاتصال بشركة Lifeline على الرقم 131114 أو Beyond Blue على الرقم 1800224636.





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