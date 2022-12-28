أس بي أس عربي۲٤

"مؤشرات سلام": هل يشهد العام 2023 نهاية الحرب الروسية الأوكرانية؟

أس بي أس عربي۲٤

UKRAINE RUSSIA CONFLICT

A handout photo released by the press service of the State Emergency Service of Ukraine shows Ukrainian rescuers working at the site of a damaged residential building after shelling in the city of Zaporizhzhia, southeastern Ukraine, 06 October 2022, amid Russia's military invasion. Credit: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/EPA/AAP Image

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 28/12/2022 3:18pm
By Fares Hassan
المصدر: SBS

قال وزير الخارجية الأوكراني إن الحكومة مستعدة لعقد قمة سلام مع روسيا في فبراير من العام المقبل لكن بشروط معينة.

نشر في: 28/12/2022 3:18pm
By Fares Hassan
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة تاس الحكومية للأنباء، أن الولايات المتحدة وأصدقاءها في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى أوكرانيا، يريدون هزيمة روسيا "في ميدان المعركة" من أجل تدميرها
  • قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده مستعدة لعقد محادثات سلام مع روسيا ضمن شروط وتحت مظلة الأمم المتحدة ومع الأمين العام لها أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.
  • تسبب الحرب الروسية الأوكرانية بأزمة إنسانية شردت مئات الآلاف فضلاً عن الأزمة الاقتصادية العالمية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.
 قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده مستعدة لعقد محادثات سلام مع روسيا ضمن شروط وتحت مظلة الأمم المتحدة ومع الأمين العام لها أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.

وتابع الوزير كوليبا قائلاً في حديثه لوكالة Associated Press: "كان الأمين العام للأمم المتحدة من أوائل المسؤولين الدوليين الذين تحدث معهم الرئيس الأوكراني. لقد أثبت أنه مفاوض ووسيط فعال ورجل نزيه لذلك نرحب بمشاركته النشطة. كل حرب تنتهي بطريقة دبلوماسية وعلى طاولة المفاوضات."

ولكن كوليبا ذكر أيضاً أن أوكرانيا ستفعل كل ما في وسعها للفوز بالحرب في عام 2023 إذا لم تنجح الدبلوماسية: "صيغة السلام ذات شقين. من ناحية ، عدم السماح لروسيا التلاعب بقضية السلام لأنهم يقولون بانتظام إنهم مستعدون للمفاوضات وهذا ليس صحيحًا لأن كل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك."
اقرأ المزيد

بايدن يصف بوتين بـ"المتوحش" ويسعى إلى محاكمة دولية على خلفية تهم ضد روسيا بارتكاب جرائم حرب

Volodymyr Zelenskyy
President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Source: AAP, AP / AAP Image/Ukrainian Presidential Press Office via AP
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة تاس الحكومية للأنباء، أن الولايات المتحدة وأصدقاءها في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى أوكرانيا، يريدون هزيمة روسيا "في ميدان المعركة" من أجل تدميرها. وأشار أيضا إلى أن روسيا والولايات المتحدة لا يمكن أن تحظيا بعلاقات طبيعية، ملقيا باللوم في ذلك على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف الوزير لافروف لوكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء إن "تصرفات الدول الغربية ككل و(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الواقع تحت سيطرتها تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية".
Homeland Report in Macedonian 25 July 2022
Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov Source: AAP, SIPA USA / AAP Image/Russian Foreign Ministry Press Service/TASS/Sipa USA
اقرأ المزيد

أستراليا تدين تهديدات بوتين النووية

وتابع "ليس سرا أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي هو هزيمة روسيا في ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها".

تجدر الإشارة إلى أنه في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي في نوفمبر الماضي، قدمت أوكرانيا خطة سلام من 10 نقاط تضمنت استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، وإطلاق سراح جميع السجناء ومحاكمة المسؤولين عن العدوان وتقديم ضمانات لأوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية بعد حوالي 10 أشهر من إطلاق "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. ولكن سكان محليين يقولون ان التأثير ليس كارثياً كما توقع الغرب.

ولقي عشرات - إن لم يكن مئات الآلاف - حتفهم على الجانبين منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير، في حين أدى القصف إلى نزوح الملايين من منازلهم.

ويقول أندريه كرامار من الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا في دونيتسك إن روسيا تتكيف مع العقوبات: "روسيا تتغير مع الكوكب بأسره. كثير من الناس الذين لم يكونوا مستعدين للتغيير يضطرون إلى المغادرة."

استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في التدوين الصوتي أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك

Latest podcast episodes

inadequate sleep

" الضغوط اليومية ومطالب تربية الأطفال والعمل"" دراسة حديثة تكشف اسباب قلة نوم البالغين

syrian_refugee.jpg

"أكثر من 300 طلب وظيفة": رحلة لاجئ سوري توجت بالعمل في احدى أهم شركات الطيران الأسترالية

End of Year Review 2022

أسعار تذاكر المباراة النهائية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تصل إلى ألفي دولار

Anthony Rahayel

من هو مدون الطعام اللبناني الشهير انطوني رحيّل؟