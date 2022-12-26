مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة: أفكارلهدايا كريسماس من نوع خاص

النقاط الرئيسية تسعى المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية الى تخفيف معاناة الناس في هذذا الوقت من العام

ضرب الشتاء بشدة في أوكرانيا حيث يواجه ملايين نازحين بسبب الحرب موسم أعياد صعب بعيد عن منازلهم واهلهم

دعت الجمعيات الخيرية الاستراليين الى الاقبال على دعم العمل الانساني بشتى السبل والطرق

يواجه الملايين في الخارج وفي الداخل اوقاتا صعبة في فترة عيد الميلاد والعطلات مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتفاقم أزمة الغذاء العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة ، حيث تسعى المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية الى تخفيف معاناة الناس في هذذا الوقت من العام





ومن بين هؤلاء، كنيسة The Wayside Chapel التي تنظم سنويا غداء عيد الميلاد في Kings Cross في سيدني ، مما يضفي بعض البهجة الاحتفالية على الكثيرين ممن يعانون.





ويقول القس جون أوين إن الطلب على الخدمات والمساعدات آخذ في الارتفاع مع زيادة أسعار الفائدة والتكاليف اليومية.





اقرأ المزيد تعرفوا على أطعمة عيد الميلاد المجيد الأسترالية الشهيرة





على الجانب الاخر من العالم ضرب الشتاء بشدة في أوكرانيا حيث يواجه ملايين نازحين بسبب الحرب موسم أعياد صعب بعيد عن منازلهم واهلهم. وأدت الهجمات الروسية على البنية التحتية إلى استنفاد شبكة الكهرباء في أوكرانيا بنحو 30 في المائة.





وتساعد أموال التبرعات أيضًا الأطفال المصابين بصدمات نفسية من الحرب. والعلاج بالفن هو إحدى الطرق التي يشجع بها علماء النفس الأطفال على التعبير عن مشاعرهم





Credit: Ankawa



وتُعد مجموعات الإغاثة الأسترالية جزءًا من جهد دولي لتقديم الدعم في حالات الطوارئ ، كما توضح رئيسة نداء الأزمة الأوكرانية Ukraine Crisis Appeal ديانا سينكو ان حجم المشكلة هائل ، مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة بدون طيار على المناطق الاوكرانية مما يخلق عملاً مستمرًا لعمال الإغاثة والمتطوعين.





ودعت الجمعيات الخيرية الاستراليين الى الاقبال على دعم العمل الانساني بشتى السبل والطرق، من ذلك مثلا شراء هدايا عيد الميلاد والتبضع من الشركات الأسترالية التي تقدم جزءا من ارباحها لاعمال الخير في داخل وخارج البلاد









واذا كانت المساعدة وعمل الخير هما من اسمى معاني عيد الميلاد المجيد قأن الاهتمام بالبيئة والعناية بها ايضا من بين اهتمامات العديد من الجمعيات الخيرية. فقد طلبت منظمة السلام الأخضر من الناس أن يكونوا على دراية بالتلوث البلاستيكي والتخلص الآمن من أغلفة الهدايا.





Christmas gift Credit: Wikipedia ودعت اولائك الذين يستمتعون بحفلات الكريسماس في الهواء الطلق ان ينظفوا بعد الانتهاء من الحفل بإعادة التدوير أو التخلص من جميع القمامة في الصناديق المناسبة لها





هذا التقرير من اعداد ساندرا فولون لـ SBS Small Business Secrets ، ومن إنتاج هناء ياسين لSBS Arabic24





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