"الإبداع لا يعرف عمر": سيدة ثمانينية تتخرج من الجامعة

النقاط الرئيسية: سيدة ثمانينية من سوريا تتخرج من الجامعة بتخصص الفن المرئي

لديها ثلاث بنات وخمسة أحفاد وتعمل متطوعة مع القادمين الجدد

تشارك في معرض للفن التشكيلي بلوحات من التراث السوري

درست السيدة المسنة والفنانة التشكيلية وجدان كنفاني تخصص الفن المرئي لمدة ثلاث سنوات. وعملت مترجمة متطوعة مع منظمة AMES للقادمين الجدد.





كما عملت مترجمة لغة عربية وانكليزية مع الطلبة من القادمين الجدد في المدارس الأسترالية.



انها الفنانة التشكيلية السيدة وجدان كنفاني التي وصلت إلى أستراليا قادمة من سوريا عام 2009. وشاركت في عدة معارض للفن التشكيلي في ملبورن. وستشارك في معرض فني في منتصف شهر أيلول سبتمبر المقبل بلوحات من تراث سوريا وحارات سوريا القديمة.





فلنستمع سوية إلى هذه القصة الملهمة مع الفنانة التشكيلية وجدان كنفاني التي سألناها بداية هل العمر يوقف الانسان عن الابداع والنجاح والطموح؟ فأجابت قائلة "أبداً بالعكس لان الانسان في بدايات حياته يكون مشوش ومشغول بالدنيا ولكن كلما تقدم بالعمر يصبح منطقياً وواقعياً أكثر."





"يفكر بالأمور التي يحلم بها وكيف يحققها. أنا من بداية حياتي طموحة وعندي أحلام كثيرة. أحيانا الظروف لا تساعدني على تحقيق احلامي. لكن عندما أشعر ان الظروف مناسبة، أبدأ فوراً بالاجتهاد والعمل على تحقيق احلامي."



وأضافت السيدة وجدان كنفاني "العمر لايقاس بالسنين. العمر هو ماذا قدمت وماذا عملت. العمر هو تأريخ الي انت اشتغلت عليه كل هذه السنين."





السيدة وجدان لديها ثلاث بنات وخمسة أحفاد ويعيشون جميعا في ملبورن. "درست الفن المرئي الذي هو مجموعة اختصاصات ومنها الرسم والنحت والطباعة والقصص والافلام وجميعها على الكومبيوتر."





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