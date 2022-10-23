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قرعة كأس العالم للنساء بكرة القدم تضع استراليا بمواجهة كندا وأيرلندا ونايجيريا

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نشر في: 24/10/2022 10:27am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

كأس العالم بكرة القدم للنساء 2023 ستجري في كل من أستراليا ونيوزلندا

نشر في: 24/10/2022 10:27am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
اقيمت في اوكلاند يوم السبت قرعة كاس العالم للسيدات حيث ستقام منافسات البطولة العام القادم في استراليا ونيوزلندا.
وستكون مباراة افتتاح البطولة في اوكلاند في العشرين من شهر تموز 2023 ومباراة الختام فستجري في سدني في العشرين من اب .
وقد أوقعت القرعة أستراليا في المجموعة الثانية إلى جانب كندا وايرلندا ونايجيريا.
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ويشارك 32 فريقا ولاول مرة في هذه البطولة التي تستضيفها مناصفة أستراليا ونيوزلندا.
ويقول الصحفي الرياضي رافق العقابي في لقاء مع اس بي أس عربي24 إن الفرق تم توزيعها على 8 مجموعات وكما يلي:
ضمت المجموعة الأولى منتخب نيوزيلندا المستضيف مع النرويج، الفيلبيبين وسويسرا، على أن تكون المدن المضيفة أوكلاند، دونيدين، ولينجتون وهاميلتون.

وتأتي على رأس المجموعة الثانية أستراليا المضيفة، جمهورية إيرلندا، نيجيريا وكندا، وتكون اللقاءات في المدن بريزبين، ملبورن، سيدني وبيرث في أستراليا.
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أما عن المجموعة الثالثة فتكون منتخباتها إسبانيا، كوستاريكا، زامبيا واليابان، وتلعب مبارياتها في مدينة أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينغتون في نيوزيلندا.
وتضم المجموعة الرابعة إنجلترا، متأهل من الملحق، مع الدنمارك والصين في المجموعة الرابعة، باستضافة مدينة أديلايد، بريزبين، بيرث وسيدني بـ أستراليا.

المجموعة الخامسة تضم الولايات المتحدة، فيتنام، هولندا ومتأهل من الملحق، في مدينة أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينغتون بنيوزيلندا.
وفي المجموعة السادسة فرنسا، جامايكا، البرازيل زمتأهل من الملحق، في مدينة أديلايد، بريزبين، بيرث، سيدني في أستراليا.
وتضم المجموعة السابعة السويد، جنوب إفريقيا، إيطاليا والأرجنتين، بالمدن المضيفة أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينغتون "نيوزيلندا".
وتضم المجموعة الثامنة والاخيرة كلاً من ألمانيا، المغرب، كولومبيا وكوريا الجنوبية، في مدينة أديلايد، بريزبين، ملبورن، بيرث وسيدني في أستراليا.
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