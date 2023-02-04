高桩舞狮 迎财神 派红包和彼得兔：Eastwood“火热”庆祝农历新年

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一年一度的新州Eastwood农历新年节（Eastwood Lunar New Year Festival）于周六（2月4日）在Eastwood火热登场，该活动由莱德市政府（City of Ryde）主办。



Eastwood农历新年庆祝活动于周六（2月4日）举行，社区民众在观看舞狮表演。 Source: SBS 庆祝活动从下午3点开始一直延续到晚上9点，高桩舞狮、州长和议员派红包、SBS农历新年拍照、彼得兔迎兔年、财神捧元宝贺年，还有歌舞、乐器表演、美食、幸运大抽奖、推广摊档、游乐设施和烟花等纷纷登场……



Eastwood农历新年庆祝活动于周六（2月4日）举行，开幕式上嘉宾合影。 Source: SBS 开幕式在下午5点开始，新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）、新州Bennelong的联邦议员杰罗姆•拉萨尔（Jerome Laxale）、SBS音频及语言内容（ALC）总监David Hua以及新州和当地的议员、社区代表等出席开幕式，向社区表达祝福。



新州州长佩洛提为舞狮点睛。 Source: SBS 随后他们为舞狮点睛，接着州长和议员们走进人群派发红包。



SBS是此次庆祝活动的媒体赞助机构 Source: SBS SBS是此次庆祝活动的媒体赞助机构 Source: SBS SBS是此次庆祝活动的媒体赞助机构，在活动现场设立了庆祝农历新年免费照相点，红红火火、年味浓郁的装饰吸引了许多民众大排长龙、照一张合家欢相片；同时所派发的小礼品包括纸扇、灯笼等等，深受大家欢迎。



社区民众在观看舞狮表演。 Source: SBS 高桩舞狮是众多民众非常期待的一个环节。在舞狮开始前的一个小时，就已经有社区民众早早坐在草地上、或者围在高桩旁等候。当舞狮开始的时候，人们发出阵阵欢呼声。



彼得兔在舞台上。 Source: SBS 对华人社区和其它一些族裔社区来说，今年是农历兔年，活动主办方也邀请了彼得兔前来助兴，彼得兔除了在舞台表演，还专门与社区民众合影。



华人服务社的两位义工Charlie Chen（右）和刘京曦。 扮演财神的是华人服务社的义工Charlie Chen，将近70岁。他表示来参加这一庆祝农历新年的活动、扮演财神很开心。



Sally（右）与两个女儿Caroline（左）、Emma（中）来参加Eastwood农历新年庆祝活动。 Eastwood附近的华裔居民Sally带着两个女儿Caroline 和Emma来参加这一贺年活动。她说，此前已经参加过多年的Eastwood的贺年活动，前几天看到宣传说今天会举办庆祝活动，于是就带着两个孩子前来参加，都非常开心，孩子也专门穿上了传统服装。Caroline说她此前参加过Eastwood农历新年节的活动，还曾表演舞蹈。



Eastwood农历新年节现场。 Eastwood的农历新年庆祝活动已经举办多年，每年均吸引众多本地居民和其他地方的居民或者游客前来体验浓郁的年味。 当地政府也将其打造成各族裔社区共庆佳节、展示和谐的舞台。





Eastwood是悉尼西北区的华人聚居地之一，将近一半（48.8%）的人口有华裔血统，约有9200人。在当地排名前五的还有来自英国裔、澳大利亚本地、韩国裔和爱尔兰裔等居民，是一个多元化的社区。





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