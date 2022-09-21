维州政府再度开展“活跃儿童代金券计划” 家庭可获多达200澳元

维州社区体育部长罗斯·斯宾塞（Ros Spence）周三宣布，政府再度开展“活跃儿童代金券计划（Active Kids Voucher Program）”，现已开放下一轮申请。





符合条件的家庭可以申请最高200澳元的代金券，可以在注册的体育俱乐部和活动提供者处使用。代金券可用于支付从板球到舞蹈等一系列活动的设备、制服和会员资格费用。





斯宾塞表示希望这一措施能够让人们参加社区体育运动更为容易、也更易负担，“这样更多的孩子就可以和他们的朋友一起在当地游泳池和体育俱乐部运动。”





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家长和照顾者也可以使用这些代金券参加游泳学习班。





上周，皇家救生协会和澳大利亚冲浪救生协会报告称，截至6月30日，过去12个月里发生了339起溺水事件。这是自1996年以来澳大利亚溺水事件最高的数字。





溺亡事件被指与新冠大流行和湿热天气有关。澳大利亚冲浪救生协会首席执行官贾斯汀·斯卡尔（Justin Scarr）认为，学龄儿童溺亡人数增加可能是由于新冠疫情而错过泳课。





到目前为止，“活跃儿童代金券计划”项目前四轮已发放5.8万多张代金券，其中近四分之一代金券帮助孩子们首次参加当地的体育俱乐部。



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维州政府提及，在最近一轮的代金券项目中，50%的人表示，如果没有代金券，他们将无法参加自己想选择的运动或活动。





政府表示，社区体育和积极娱乐活动在社区中发挥着重要作用。有大量证据表明，体育和定期体育活动对人们的健康和福祉有着积极的直接影响。并且早期体育活动的参与，对发展儿童的基本运动技能和维持积极体育活动行为至关重要。





低收入的维州人或生活在社会经济相对不利地区的人参与体育和娱乐活动的水平较低，这直接影响到他们的健康和福祉，以及他们与社区的联系程度。





符合申请该代金券资格的孩子须是18岁及以下，维州居民，在申请时名字列在有效的国民医疗保健卡（Medicare Card）、 养老金领取者优惠卡（Pensioner Concession Health Card）和联邦老年健康卡（Commonwealth Health Care Card）卡上。





在维州护理服务中心居住的儿童、临时签证持有者、无证件移民和申请时18岁及以下的国际学生申请该券时也可获得特别考虑。





本轮申请截止时间为2022年11月30日下午5点。家庭可以继续要求报销在这一轮开始之前的花费。





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