铁路工会的最新罢工行动将致新州政府每天损失200万澳元

铁路工会计划关闭新州交通网络的澳宝卡（Opal card）检票设备，而这将使该州政府每天损失约200万澳元。





作为其持续罢工行动的一部分，新州铁路、电车和公交车工会（RTBU）正在推进一项计划，以停用该州的检票设备，使通勤者无需刷卡支付车费便可使用公共交通工具。





上周末，在政府的法律威胁下，工会撤回了关闭检票设备的最初申请，又于本周一提交了一份新的申请。





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该州财长马特·基恩（Matt Kean）表示，关闭检票设备将使州政府失去支付受害火车司机的资金，而政府需要这些钱来资助基本服务。



政府将付出什么代价？

澳联社（AAP）了解到，关闭悉尼火车和地铁上的检票设备将使政府每天损失150万至200万的收入。





如果关闭持续一个月，该行动将使政府损失约5000万澳元。





基恩周二对记者说：“我想对RTBU说：停止将公众当作你们的政治玩物。”



“这必须要停止。我们将继续为这个州的人民挺身而出，并呼吁他们（工会）停止可耻行为。”





周一，RTBU负责人亚历克斯·克拉森斯（Alex Claassens）说，他相信新的申请会成功。





新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）表示，如果再有任何罢工行动，或者通勤者无法支付车费，政府已经准备好做出反应。





他周二对2GB电台说：“如果采取这种行动，或者进一步罢工……给全州人民带来不便，我们将向公平工作委员会（FWC）寻求终止该协议。”





“在公交系统上采取的任何罢工活动，如果给纳税人带来数十亿澳元的损失，那么我们也将寻求终止。”



为什么会发生这种情况？

州长首先威胁称，如果有进一步的行动，他将在8月份为期一个月的罢工行动后终止协议。



NSW Premier Dominic Perrottet says a rail union plan to shut down the Opal network will affect pay negotiations. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 工会则表示有信心取得胜利并将检票系统关闭，且将继续就新的城际列车车队的安全、从业者的薪酬和工作条件进行长期的罢工运动。





工会相信其关闭检票设备的新申请将得到支持。





克拉森斯说：“这只是最后一刻的孤注一掷，试图阻止我们大开车站大门并允许新州通勤者免费出行。”





在接下来的24小时内，公平工作委员会将举行听证会对是否允许工会关闭检票设备做出决定。





如果该委员会接受这一行动，检票设备将在10天后被关闭。





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