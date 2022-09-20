澳航在部分国内航班上停止提供素食餐

Highlights 一些澳航航班不再提供机餐选择

其表示这种变化是由于COVID-19

在某些澳航（Qantas）的国内航线上，有饮食要求的乘客将不再被提供符合他们需求的选项。





在作出这一决定前的几个月里，澳航乘客遭受了航班延误和取消、在机场大排长龙和行李丢失等一系列问题，引发了大量投诉。





推特用户约翰·迪（John Dee）在周日从阿德莱德飞往悉尼的航班上被告知，该航空公司不再提供素食选择。





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“我现在在阿德莱德飞往悉尼的航班上——我被告知澳航在国内航线上不再提供素食（珀斯除外）。”他写道。





“机组人员表示‘全部一刀切’”。



他的推特吸引了上百条的乘客回复，回应了他的抱怨。





“上个月我在澳航的两次航班上都有同样的经历。”用户Prabha Fasman写道。





“一架航班提供的是鸡肉餐，另一架提供的是火腿餐。他们给了我一小袋大豆米饼干，很显然这绝对能和热餐相比。”





澳航发言人说，在COVID-19大流行期间，该航空公司对其机上食品和服务做了一些改变，以简化为空乘需要提供的服务。





“我们现在在较短的航线航班上，每个航班提供一种的膳食/小吃选择，如鸡肉馅饼或西葫芦和洋葱烘蛋，“该发言人说。



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“如果某个航班上的餐食选项不适合素食者，我们尽量提供一个小的甜食或咸味零食的作为替代品，替代品一定是素食的。”





在较长的国内和国际航班上，该发言人说，顾客可以预先预订一系列膳食，包括素食和无麸质及无乳制品的选择。





8月，澳航宣布“大流行病带来的生存危机（已经）结束”，其截至6月30日的税后净亏损缩小到8.6亿澳元，而前一年为17亿澳元。





该航空公司表示，现在其将专注于应对当前的运营挑战。





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