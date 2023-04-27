新报告：弱势社群租金负担能力创下历史新低 前所未有恶劣

要点： 澳洲圣公会（Anglicare Australia）公布年度租金负担能力报告。

报告发现租金负担能力已经崩溃，市场比以往任何时候都更难负担。

对于领取青年津贴的人来说，市场上没有可负担得起的出租房屋。

本文内容包含家庭暴力和自杀/自残。





维州居民玛丽(化名) 说，在她寻找住屋时，租金将她推向了难以想像的深渊。





这位 50岁的女士向 SBS 新闻表示：“你以为你都知道，这一切太难了。了结自己的生命可能会更容易。”





十年前，玛丽被迫作出一个艰难的决定：与虐待她的伴侣待在一起？抑或逃离花费数十万澳元建造的房屋以挽救自己的生命。





她选择了后者，并在维州的偏远地区生活多年，但在新冠大流行后，租金上升至难以负担而迫使她离开。她的业主亦向她表示因为要卖屋，所以要她搬离。





即使她有当地人的帮助，但 80多个空置的租盘中，她也没有成功租住。



当她收到驱逐通知时，她被列入政府支援的候补名单。后来她才发现在没有收到任何通知的情况下，从名单中被删除，并被告知有情况比她更差的人被优先考虑。





最后，玛丽说上个月在一个「因穷困而臭名远播」的地区找到了一间房子。但逾半( 53% )的残障援助津贴（Disability Support Pension）的花在租金上。





她说：“正是这种刻骨铭心的体会，让我明白我们大部份都版遗忘，而我们似乎并无任何价值，这才是真正最大的伤害。”



最弱势社群负担不起市场上的租盘

根据澳洲圣公会（Anglicare Australia）最新的租金负担能力报告，领取 Centrelink 津贴的澳洲人在目前的市场上“没有希望”。





这份报告研究对 2023 年 3 月 17 日 45,895 个可供出租的租盘作统计，发现人们的负担能力已经崩溃，市场比以往任何时候都更加难以负担。





根据 Centrelink 津贴额和最低工资去评估，可负担的能力应该是少于家庭预算的 30%。





该报告发现，只有少于 1% 的租盘是领取老年或残障援助津贴的人可以负担。在进行研究当日，只有 66 个租盘是残障援助津贴领取者可负担得起。





对于领取青年津贴的人来说，市场上什么都没有——连合租房屋的房间都难求。





失业的夫妇、依赖 Centrelink 的单亲父母以及领取残障援助津贴的澳洲人都在应对租赁市场，其中 0.2% 的租屋是可供负担。





赚取最低工资的人可负担租屋的比例首次降至 1% 以下。



交租后每周仅余 30 澳元

如果只领取寻工者津贴（JobSeeker），报告发现，全国只有四个出租盘是可以负担得是，而它们均是合租房屋中的房间。





澳洲圣公会的报告发现，在新州的伊拉瓦拉(Illawarra)地区，甚至没有任何可供负担的租房或合租房屋予寻工者津贴领取者。





对于一些已有该区有屋可住的人而言，靠收入补贴来维持生计亦越来越困难。





支付房租后，卧龙岗居民约翰（化名）每周只有 30 澳元来支付所有的生活费用，包括食物。





他在圣公会的调查表示：“我付不起电话费，付不起网络费用，没法为交通卡增值。没有办法涵盖到其他生活所需。”



“我们见过的最差的负担能力”

澳洲圣公会表示，问题不仅仅在于供应，还在于收入补贴水平的不足。





增加私人市场的供应不足以令住屋变得更便宜。它补充说，供应不足的不是住房，而是“社会保障房屋”和“可负担房屋”。





Anglicare的总裁钱伯斯（Kasy Chambers）说：“每年，我们都认为市场不会变得更差。但每年，我们都震惊地看到它是可以的。”





“对于一个领取最低工资的人，今年的结果是我们见过的最差的结果，负担能力比去年减半。”





“如果全职工作人士都过得很艰难，那么领取 Centrelink 津贴的人就更没有希望。”





澳洲社会服务委员会表示，这个「令人震惊」的调查结果增加了在预算案中提高 Centrelink 津贴额的理由。





澳洲社会服务委员会行政总裁高迪（Cassandra Goldie）说：“每天我们都听到有人说他们不吃饭，关灯生活，以支付他们的房租。”





“有些人被迫住在汽车或帐篷里以求生存。这不应该发生在世界上最富有的国家。”





代表低收入家庭住屋利益的倡导组织全国庇护所（National Shelter）表示，联邦政府的租金援助应该要有所增加。





如果你或你认识的人受到家庭暴力的影响，请致电1800 737 732联系 1800RESPECT 或浏览网站 1800RESPECT.org.au。在紧急情况下，请拨打 000。





寻求危机支援的读者可以致电 13 11 14 联系Lifeline，致电 1300 659 467 联系Suicide Call Back Service，致电 1800 55 1800 联系Kids Helpline（适用于 25 岁以下的年轻人）。有关更多心理健康的资讯和支援，请查看网站 beyondblue.org.au 或致电 1300 22 4636。





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