网络疯传澳银行禁转人民币汇往中国？澳洲银行有解释

中国社交平台一位用户近日发文称，“澳洲银行阻止离岸人民币回流中国”，发文者直接在文中指明说联邦银行（Commonwealth Bank）不允许往中国汇款人民币，但是别的货币可以，又称另一家银行澳大利亚国民银行(NAB)也一样，建议近日如果是要往中国汇款人民币，要提前预备其它方案。



华人媒体“亿忆网”同日作出报导称，并引述其他华人在网上的发文，称有人亲自往联邦银行的分行向员工查询，员工当场以自己的银行帐户尝试汇款，但结果仍是一样，发文者更表示银行职员向自己反问：“这算不算racist(种族歧视)？”





而“亿忆网”也有实测尝试向中国汇款人民币，但结果同样不可行，以其他国家的货币却可以，该媒体呼吁若有华人有转帐要求，应提前做好准备。





在小红书的发文引起网民热议，有关发文引来72条评论，其中有网民表示“真实的澳大利亚之汇率操纵国”，也有网民估计是因为中国国内疯狂降息，人民币汇率太低，所以联邦银行（Commonwealth Bank）不想换了。



(小红书截图) (小红书截图) SBS广东话向澳大利亚四大银行，包括联邦银行、国民银行（NAB）、澳新银行（ANZ）及西太银行（Westpac）以电邮查问，是否不再向中国提供人民币汇款服务，而四大银行中只有国民银行有具名作出正式回应。





国民银行投资销售执行经理(Executive Investor Sales) John Bennett以电邮回复SBS广东话表示，NAB根据其商业考虑和人民币汇款的法例规范，容许商业客户以人民币进行与贸易相关的交易转账。





他说：“NAB容许个人银行客户以一系列常用货币向中国大陆转账，但目前不支持人民币。”





而澳新银行及西太银行则表示对事件不回应，而联邦银行在截稿前尚未回复问询。





有银行消息称，进出中国的人民币交易受到中国人民银行的控制。根据这些控制措施，银行支持人民币商业贸易交易，但目前不支持个人客户持有或兑换人民币资金。





还有银行消息称，人民币已有一段时间是“受限制”的货币，银行无法在中国境外持有人民币，但有关规例并非最近推出。





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