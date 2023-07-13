澳洲富豪矿业巨头夫妻确认分居

澳大利亚最富有的夫妇之一安德鲁·福雷斯特（Andrew Forrest）和尼古拉·福雷斯特（Nicola Forrest）已经分居。

ANDREW FORREST PRESS CLUB

2012年5月2日，星期三，Fortescue Metals Group董事长安德鲁·福斯特和他的妻子尼古拉·福斯特一起来到堪培拉的国家新闻俱乐部（National Press Club）。 Source: AAP / ALAN PORRITT/AAPIMAGE

澳大利亚最富有的夫妇安德鲁·福雷斯特（Andrew Forrest）和尼古拉·福雷斯特（Nicola Forrest）已经分居，但表示分居不会影响他们共同的商业利益。

这对夫妻的婚姻持续了31年，他们发布声明表示：“经过31年的婚姻生活，我们决定分居，我们的友谊和对家庭的承诺依然牢固。”

“对Fortescue、Minderoo或Tattarang的运营、控制或方向没有任何影响。”

根据《澳大利亚金融评论》（Ffinancial Review）的5月的全澳富豪榜，安德鲁·福雷斯特排名第二，净资产332.9亿澳元。

其资产主要来源为他在Fortescue公司的股份，他和他的妻子持有该公司超过三分之一的股份。

根据《澳大利亚金融评论》的报道，在今年2月，福雷斯特家族的旗舰私人公司Tattarang Pty Ltd的所有权结构发生了变化，安德鲁·福雷斯特（Andrew Forrest）将其持有的一半Tattarang股份转让给了尼古拉·福雷斯特。

《澳大利亚金融评论》表示，Tattarang持有的Fortescue股份多于其他任何福雷斯特家族实体。

他们强调，他们在Fortescue的未来发展方向上是一致的。Fortescue是澳大利亚证券交易所市值第八大的公司，也是他们的慈善机构Minderoo基金会。

他们都将继续担任Tattarang和Minderoo基金会的董事。

Fortescue的一位女发言人试图向投资者保证，公司的经营方针不会改变。

“Fortescue的所有权结构、控制权或方向不会发生任何变化。”她说。

“安德鲁·福雷斯特和尼古拉·福雷斯特对Fortescue成为世界领先的绿色能源和绿色矿业公司有着共同的愿景。”

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Published 13 July 2023 12:40pm
Source: SBS

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