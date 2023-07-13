澳洲富豪矿业巨头夫妻确认分居

澳大利亚最富有的夫妇安德鲁·福雷斯特（Andrew Forrest）和尼古拉·福雷斯特（Nicola Forrest）已经分居，但表示分居不会影响他们共同的商业利益。





这对夫妻的婚姻持续了31年，他们发布声明表示：“经过31年的婚姻生活，我们决定分居，我们的友谊和对家庭的承诺依然牢固。”





“对Fortescue、Minderoo或Tattarang的运营、控制或方向没有任何影响。”





根据《澳大利亚金融评论》（Ffinancial Review）的5月的全澳富豪榜，安德鲁·福雷斯特排名第二，净资产332.9亿澳元。





其资产主要来源为他在Fortescue公司的股份，他和他的妻子持有该公司超过三分之一的股份。





根据《澳大利亚金融评论》的报道，在今年2月，福雷斯特家族的旗舰私人公司Tattarang Pty Ltd的所有权结构发生了变化，安德鲁·福雷斯特（Andrew Forrest）将其持有的一半Tattarang股份转让给了尼古拉·福雷斯特。





《澳大利亚金融评论》表示，Tattarang持有的Fortescue股份多于其他任何福雷斯特家族实体。





他们强调，他们在Fortescue的未来发展方向上是一致的。Fortescue是澳大利亚证券交易所市值第八大的公司，也是他们的慈善机构Minderoo基金会。





他们都将继续担任Tattarang和Minderoo基金会的董事。





Fortescue的一位女发言人试图向投资者保证，公司的经营方针不会改变。





“Fortescue的所有权结构、控制权或方向不会发生任何变化。”她说。





“安德鲁·福雷斯特和尼古拉·福雷斯特对Fortescue成为世界领先的绿色能源和绿色矿业公司有着共同的愿景。”





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