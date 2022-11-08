澳洲今晚将出现“血月” 一文了解赏月指南

当月食发生时，月球、地球和太阳三个天体完全在一条直线上时，地球在中间，整个月亮全部进入地球的影子里，月亮表面变成暗红色就形成了日全食。





预计，今晚的月全食将从晚上8点09分（澳大利亚东部夏令时）开始，全程耗时3小时40分钟。





月全食的全过程分为五个阶段：初亏、食既、食甚、生光和复圆。





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什么是“血月”？





“血月”，也就是我们说的红色月亮，一般发生在月全食出现的时候。





这是因为大气层把紫色、蓝色、绿色和黄色的光都吸收了，只剩下红色光可以穿透过来。





大气层将红色的光折射到月球表面上，所以我们可以看到红红的月亮挂在天空中。





在澳大利亚各地观看月食的最佳时间是什么？





在澳大利亚，处于不同地理位置的赏月者可以观看到月全食的时间有所不同。



Credit: SBS 在今晚的月全食之后，澳大利亚人要到2025年9月8日才能看到另一场月全食。





“月掩天王星”奇观





今晚除了月全食之外，夜空还会出现“月掩天王星”的天文奇观。





平时，月球偶然也会遮掩天王星，但天王星是比较暗的行星，不容被察觉。





但这次月全食，月球会完全进入地球本影，亮度减弱，所以天王星会更加明显。但赏月者要用天文望远镜才能看到，肉眼几乎无法看到。





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