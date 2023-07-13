新州知名景点蓝山或将很快改名

如果未来几周内一项提案获批，新州的蓝山很快就会有两个名称。新州的命名机构考虑正式申请，让蓝山部分地区以原住民名称来命名。





新州地名委员会（The NSW Geographical Names Board）很快将决定该旅游景点的更名提案是否值得推进。





提案中提议将蓝山部分地区的名称恢复为原住民名称——Gulu-Mada，作为蓝山的另一个名字。





几年来，澳大利亚多地都在推动双重命名，除了蓝山外，新州的拜伦湾的两处地标的改名提案也在公开审议中。





新州地名委员会在一份声明中表示，该委员会“致力于保护和推广原住民语言，并通过新州的地名命名来承认原住民文化”。





“委员会在可能的情况下优先选择传统原住民地名或与原住民有关的地名，并通过双重命名政策恢复传统原住民地名与引入地名，同时承认重要的传统原住民地名与历史悠久的引入地名。”





长期以来，全澳各地的土地委员会（Land Councils）一直倡导双重命名，新州原住民土地委员会主席丹尼·查普曼（Danny Chapman）指出，这种做法是“治愈国家的有力方式”。





1788年，阿瑟·菲利普（Arthur Phillip）总督将蓝山命名为卡马滕山（Carmarthen Hills）和兰兹多恩山（Landsdowne Hills），但不久之后又将其更名为“蓝山”，因为在一天中的某些时段，蓝山上空会出现独特的蓝色烟雾。





这个著名的旅游景点距离悉尼仅一个半小时的车程，拥有新州最令人惊叹的自然风光之一。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

