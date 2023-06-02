新冠病毒遇“克星”？一文看清专家意见

要点： 有澳洲公司坚称大蒜菌株对新冠病毒具有“抗病毒活性”。

研究机构杜尔蒂研究所（Doherty Institutes）进行了科研，声称这是真有其事，但报告尚未发表。

有专家质疑，这或只为一个可疑的伪科学案例。

本周较早时，有研究宣称一种澳洲种植的大蒜“对引起新冠肺炎和普通流感的病毒具有99.9%的抗菌功效”。





但有科学家和医学专家，对这些说法背后的科学有效性表示担忧。





这项研究的报告尚未发表，据报，有关研究是由澳洲公司 Australian Garlic Producers 委托进行的，该公司种植大蒜并生产和销售多种大蒜保健品。





然而，尽管研究尚未发表，已被反疫苗人士和新冠病毒的怀疑论者广泛分享。





悉尼大学副教授邓恩（Adam Dunn）指出：“这是一项非临床进行的研究，这意味着它并非在人类身上进行的，而只是在试管中进行的。”





他进一步强调，他对那些声称产品对人体有效的产品若非经过临床进行测试，他会保持警惕。





“例如，我们不知道杀死病毒细胞或病毒需要多少大蒜。我们不知道该研究的设计是否透明、其架构是否在网上公开、以及他们如何完成报告。”





新闻稿声称“澳洲种植的某些独特大蒜品种表现出抗病毒活性”，但却并没详细说明这些大蒜品种究竟是什么，也没有详细说明为什么它们可能具有更多的抗病毒特性。





负责研究的杜尔蒂研究所（Doherty Institute）的一位发言人向 SBS 新闻表示，其研究是根据一家澳洲公司 Australian Garlic Producers委托进行的。





发言人说，“这项研究表明，一种大蒜在试管内甲型流感和 SARS-CoV-2（导致新冠肺炎的病毒）有效。”





“这些发现并未显示医疗应用，仍需要进行严格的临床试验以确定这些发现是否可从试管转化为对人有效。”





SBS 新闻已联络 Australian Garlic Producer寻求回应。





该研究已在网上广泛分享，主要是新冠病毒的阴谋论者。



澳洲联合党政客克凯利 (Craig Kelly) 在推特上提到了大蒜研究。 Source: Twitter 前自由党和联合澳洲党议员凯利（Craig Kelly）经常在网上发布常见的反疫苗观点，在任期间也经常与反疫苗抗议者合作。





凯利在Twitter上写道：“在浪费了数千亿元在毫无用途的疫苗（疫苗表情符号）上、并因恐慌的封锁而摧毁了数万亿元的财富之后，现在世界发现大蒜可以杀死新冠病毒，这让世界感到多么愚蠢。”



南澳参议员巴纳迪 (Corey Bernardi) 也参与其中。 Source: Twitter 前澳洲保守党党员巴纳迪（Cory Bernardi）也分享了一篇关于大蒜故事的新闻。





他在推特上写道：“我们向来遵循‘科学’，花费数十亿元用于危险的实验性疫苗，但这些疫苗仍在摧毁生命。新冠病毒措施是可耻的国家胁迫，人们不加思索的顺从令情况变得更糟。”他还以#COVID #auspol #disgrace等标记。





网红Avi Yemeni也在推特上分享了这个故事，并讽刺说“大蒜比血栓疫苗（部份人对新冠疫苗的副作用）更有效，甚至更安全。



網紅 Avi Yemeni 亦作出評論。 Source: Twitter

大蒜真的能抗击新冠病毒吗？

阿德莱德大学药理学高级讲师姆斯格雷夫（Ian Musgrave）博士解释，“在完成临床试验之前，不可断言这些提取物对预防和或治疗流感的作用，更遑论新冠病毒了。”





“大蒜提取物活性成分的吸收和代谢，可能意味着这些化合物的含量可能无法达到对人体有效的水平。”





“大蒜制剂的小型临床试验表明，它们可能会减轻症状，但不会减轻感冒和流感的发病率。”





他又指出，在住院的新冠肺炎患者中使用强化大蒜提取物进行的一项小型试验表明，它对感染者的康复没有显著影响。



为什么反疫苗人士对大蒜研究如获至宝？

邓恩教授说，故意在网上散布错误信息的人士，是试图通过引用知名新闻机构或科学机构来显得权威。





“那些口口声声对疫苗持批评态度的人试图说服别人，因为他们有自己的观点，而且他们想像其他人一样让别人知道。”





“在网上或媒体上大声反对疫苗的人只占人口的一小部分，他们希望影响那些对疫苗犹豫不决的人，而这些人占人口的比例要大得多。”





他说，关于新冠病毒的错误资讯难以杜绝，但“如果你看到有人只强调什么权威消息，而不讨论实际证据，那就是一个非常明确的信号，表明有人在试图在争论中获胜。”





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