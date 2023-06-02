阿富汗翻译人员的签证途径被取消 但律师们表示欢迎

要点： 工党将从明年起取消当地雇员的签证。

此举影响了帮助澳大利亚人的阿富汗口译员。

有超过2000名阿富汗本地参与雇员（LEE）的持有人和他们的家庭成员已前往澳大利亚。

阿尔巴尼斯政府正在废除一项针对为澳大利亚工作的阿富汗人的重要签证计划，包括支持澳大利亚士兵的翻译。





但一位帮助阿富汗人逃离该国的军事律师坚称，在政府允许数百名之前被拒绝的人在此期间重新申请后，他现在对他的客户 “悄悄地充满信心”。





联邦政府周四宣布，将从2024年5月起终止当地雇员签证（LEE）计划，申请将于11月结束。





此举是由对该计划的独立审查所建议的，该审查发现外交和贸易部以及国防部都没有“适当的案件管理系统”。





审查发现，该计划受到记录不全、法律监督不足和部门间沟通延误的困扰。



外交部长黄英贤。一位帮助阿富汗人逃跑的军方律师说，他现在对他的客户“悄悄地有信心“。 Source: AAP / Lukas Coch 自2013年该计划开始以来，1,422份LEE申请中只有159份得到了认证，而946份被发现不符合认证要求。





但政府表示，那些签证申请被拒的人，包括在澳大利亚大使馆和代表团工作的保安和阿富汗军队成员，将被允许在11月的截止日期前重新申请。





政府在一份声明中说：“在可能的情况下，将与来自这些群体的、以前被认定为不符合条件的申请人进行联系。”





帮助LEE申请人避难的军事律师格伦·科洛梅兹（Glenn Kolomeitz）将这次审查描述为 “高超的”，并表示这将允许大约400名以前被拒绝的阿富汗人及其家庭成员重新申请。





科洛梅兹博士接受了11月的最后期限，这意味着他们将争先恐后地提交申请。





他告诉SBS新闻，“短期内会有很多事情要做。”





“但仅仅是阅读了这份（报告）的主旨......我当然希望会有很多的工作。我当然希望（外交部长）参议员黄英贤的办公室和内政部会有很多合作。”





“我现在慢慢地相信，我们会完成这项工作。”





审查发现，在前联合政府的领导下，LEE申请者们获得签证的方式存在不一致，并警告说，其对阿富汗承办人的态度尤其不明确。





它警告说，该计划的适用范围过于狭窄，尽管承办人和保安人员面临特殊的威胁，但他们往往被排除在外。





“塔利班并不区分澳大利亚机构的雇员或承办人。如果你为澳大利亚工作，他们就会杀了你，” 科洛梅兹博士说。





审查建议将以前不符合条件的保安人员加入该计划。





在被拒绝的946名申请人中，有216人自称是保安，其中117人已经在澳大利亚。





外交贸易部第一助理秘书安德鲁·沃尔特（Andrew Walter）坚持认为，“有理由期待 ”每个有资格申请的人都有机会这样做，而11月的最后期限为重新审查新的合格申请人提供了充足的时间。





沃尔特强调，任何无法在11月的截止日期前提出申请的人仍然能够申请人道主义签证。





截至5月，有165,952份来自阿富汗公民的人道主义签证申请尚未完成。





沃尔特说：“如果他们确认自己是符合LEE签证资格的人，你可以想象，内政部可能仍然会考虑优先考虑他们。”





但是，此举对于被困在阿富汗的数目不详的阿富汗翻译来说是一个打击，他们在塔利班统治下面临着暴力报复的威胁。



在2021年8月塔利班接管的高峰期，一些为澳大利亚工作的阿富汗人收到了澳大利亚政府部门的信件，称他们被拒绝申请LEE签证。





他们被告知要申请人道主义难民签证，在接下来的18个月里，申请名单将有近20万人。





正如SBS新闻今年早些时候报道的那样，内政部表示，它将拒绝被困在阿富汗的人申请难民签证。由于没有安全审查所需的生物识别测试机制，使情况更加复杂。





这实际上意味着，一些有文件证明他们为澳大利亚工作的阿富汗盟友的申请依然可能会被拒绝。因为他们不能前往第三国，还有一些人对塔利班的边境检查感到害怕。





截至12月，有2383名阿富汗人的LEE持有人及其家庭成员已经前往澳大利亚。





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