“灾难性内爆”：失踪的泰坦号潜水器中5人被确认全部遇难

要点： 一个无人深海机器人已经找到了失踪的泰坦号潜水器的碎片；

潜水器残骸距泰坦尼克号的船头约488米，在海面以下4000米；

当局表示，船上的五人都已遇难。

美国海岸警卫队的一位官员表示，大规模的国际搜寻工作最终获知悲剧结果，在失踪的泰坦号潜水器上的五人似乎因“灾难性的内爆”而遇难。此前，这艘潜水器在对泰坦尼克号残骸进行探索时失联。





运营泰坦号潜水器的美国公司OceanGate Expeditions在一份声明中说：“这些人是真正的探险家，他们有着独特的冒险精神，以及对探索和保护世界海洋的深厚热情。”





“在这个悲惨的时刻，我们的心与这五个灵魂和他们的每位家庭成员同在。”



美国海岸警卫队海军少将约翰·莫格（John Mauger）在新闻发布会上表示，周四上午，从一艘加拿大船只上部署的无人深海机器人在距离泰坦尼克号船头约488米处发现了泰坦号潜水器的残骸，位于海面以下4000米处。





他说：“这里的碎片区与潜水器灾难性内爆的情况相符。”





舱内五人包括58岁的英国亿万富翁和探险家哈丁（Hamish Harding），英国公民、于巴基斯坦出生的48岁商业巨头沙扎达·达伍德（Shahzada Dawood）和他19岁儿子苏勒曼·达伍德（Suleman Dawood），77岁、曾数十次访问沉船的法国海洋学家和泰坦尼克号专家纳若莱（Paul-Henri Nargeolet），以及OceanGate Expeditions首席执行官拉什（Stockton Rush）。拉什为潜水器领航员。



来自几个国家的救援队花了数天时间开展搜索工作，他们的飞机和船只在数千平方英里的公海上搜寻6.7米的泰坦号潜水器的任何迹象。





该潜水器在周日上午，在下潜1小时45分钟后与它的支持船只失去了联系。这一下潜时间本来应该是两小时。





莫格说，现在还不能判断该潜水器的故障是在当时还是在后来发生的。





周二和周三，加拿大飞机投放的声纳浮标探测到了海底的声音，这一度带来了希望——这可能意味着潜水器中的人员还活着，并试图通过敲击舱体进行交流。





但官员们称对声音的分析还没有定论，这些声音也有可能根本就不是来自泰坦号。





莫格周四表示：“检测到‘水下声音’与海底碎片区的位置似乎没有任何关系。”





搜索工作在周四变得越来越令人绝望，如果泰坦号潜水器仍然完好无损，到周四早上可供应96小时的氧气就会耗尽。



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泰坦尼克号在1912年4月的首航中撞上了冰山而沉没，位于马萨诸塞州科德角（Cape Cod, Massachusetts）以东约1450公里，纽芬兰省圣约翰（St. John's, Newfoundland）以南644公里处。





OceanGate公司自2021年起开始对该沉船进行考察，根据其网站，参与者每人需付费25万美元（36.8万澳元）。





2018年，在一次潜水器行业专家研讨会上，以及在OceanGate公司前海洋业务负责人的诉讼中，人们对泰坦号的安全性提出了质疑，该诉讼在当年晚些时候得到了解决。





周四，两台专门深海无人机器人前往海洋深处开展工作，那里巨大的水压和漆黑的环境无疑会使任务更加复杂。





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