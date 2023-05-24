香港国泰航空解雇3名被控侮辱非英语乘客的机舱服务员

在接到关于机舱工作人员侮辱和歧视非英语人士的投诉后，香港国泰航空公司解雇了三名机舱服务员。





一名在社交媒体平台小红书上分享事件细节的乘客表示，在周日从四川成都飞往香港的CX987航班上，一些乘务员曾用英语或粤语互相抱怨乘客。





其表示，空姐用英语取笑乘客的语言能力：“如果你不能说‘blanket’（毯子），你就不能拥有它。”以及“carpet（地毯）在地板上。”





指控者还表示，一些乘客用英文询问如何填写移民入境表格，至得到了乘务员不耐烦的回答。





据称，一位空姐用广东话对其同事说：“他们听不懂人话。”在此之前，一位抱着孩子的老年乘客去上厕所时，她用粤语发布了机上广播，提醒乘客在安全带标志亮起时保持就坐状态。





周二，国泰航空首席执行官林绍波就一名讲普通话的乘客举报的该事件表示道歉，并表示他将领导一个跨部门的工作组进行审查，以确保这种情况不再发生。





在林绍波发表声明的几个小时前，该航空公司表示，其已将周日从四川成都飞往香港的航班上的涉事机舱人员停飞。





这是该航空公司在两天内发表的第三份道歉声明。





“我们已经结束了对该事件的调查。根据公司的政策，我们已经解雇了三名涉事的乘务员，”林绍波表示。





“我想重申，我们对任何严重违反公司政策和行为准则的行为采取零容忍态度。对这种违规行为没有任何妥协。”





林绍波强调，国泰员工必须尊重来自不同背景和文化的客户，并补充说公司感谢反馈意见，并将这一事件视为一个“宝贵的教训”。他的道歉声明也被发布在中国大陆的社交媒体平台微博上。





运输及物流局局长林世雄表示：“我对国泰航空部分机舱服务员的不当言论感到非常痛心。”





“该事件严重违反了香港卓越服务的声誉、长期以来的价值观和道德标准。”





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