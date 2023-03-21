9名中国公民在中非共和国被杀 中国大使馆发出警告

中国驻中非共和国大使馆敦促其公民避免在首都班吉（Bangui）以外的地方旅行。此前有中国公民在城外一个金矿被武装分子袭击，9人被杀。





大使馆在周日的一份声明中说，该地区发生了许多针对外国采矿企业工人的“恶性”安全事件，并要求仍在班吉以外的中国公民立即撤离。





班巴里（Bambari）市长马奇帕塔（Abel Matchipata）告诉路透社，在距离班巴里25公里处，一个由黄金海岸集团（Gold Coast Group）经营的矿场发中发生袭击事件。在袭击中，武装人员杀死了9名中国公民，另有两人受伤。





“昨天早上5点（澳洲东部时间下午2点）左右，我们听到了武器射击的声音。稍后，我们得知是中国的采矿点遭到了袭击。”马奇帕塔在周一说。





他表示，袭击者被认为是来自爱国者变革联盟（CPC）。这一反叛组织联盟成立于2020年总统选举前，旨在反对总统福斯坦-阿尔切·图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）。





爱国者变革联盟在一份声明中否认对此事负责，并谴责了这次袭击。





自1960年独立以来，中非共和国鲜有稳定，由各种武装团体控制着大片领土并经常虐待平民。





中国外交部周一在一份声明中说，中国国家主席习近平呼吁依法“严惩”肇事者，并表示必须确保中国公民的安全。





鉴于安全风险，中国大使馆警告中国机构和公民不要到班吉以外的地方旅行，在紧急情况下，请联系大使馆寻求领事保护。





中国外交部补充说，除首都外，中非共和国的安全风险等级为 “红色”，或非常高。





中国外交部说，它将与各国政府合作，并指导中国大使馆进一步采取有效措施，充分保障在非洲的中国公民和企业的安全。





近几个月来，中国公民在国外受到了几次袭击，促使中国驻各国使馆发出警告和安全警报，并进行疏散。





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