9名中国公民在中非共和国被杀 中国大使馆发出警告

China's President Xi Jinping speaks with other leaders during the fourth plenary session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing on March 11, 2023. GREG BAKER/Pool via REUTERS

中方对在中非共和国的中国公民发出安全警告。 Credit: POOL/via REUTERS

中国驻中非共和国大使馆敦促其公民避免在首都班吉（Bangui）以外的地方旅行。此前有中国公民在城外一个金矿被武装分子袭击，9人被杀。

大使馆在周日的一份声明中说，该地区发生了许多针对外国采矿企业工人的“恶性”安全事件，并要求仍在班吉以外的中国公民立即撤离。

班巴里（Bambari）市长马奇帕塔（Abel Matchipata）告诉路透社，在距离班巴里25公里处，一个由黄金海岸集团（Gold Coast Group）经营的矿场发中发生袭击事件。在袭击中，武装人员杀死了9名中国公民，另有两人受伤。

“昨天早上5点（澳洲东部时间下午2点）左右，我们听到了武器射击的声音。稍后，我们得知是中国的采矿点遭到了袭击。”马奇帕塔在周一说。

他表示，袭击者被认为是来自爱国者变革联盟（CPC）。这一反叛组织联盟成立于2020年总统选举前，旨在反对总统福斯坦-阿尔切·图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）。

爱国者变革联盟在一份声明中否认对此事负责，并谴责了这次袭击。

自1960年独立以来，中非共和国鲜有稳定，由各种武装团体控制着大片领土并经常虐待平民。

中国外交部周一在一份声明中说，中国国家主席习近平呼吁依法“严惩”肇事者，并表示必须确保中国公民的安全。

鉴于安全风险，中国大使馆警告中国机构和公民不要到班吉以外的地方旅行，在紧急情况下，请联系大使馆寻求领事保护。

中国外交部补充说，除首都外，中非共和国的安全风险等级为 “红色”，或非常高。

中国外交部说，它将与各国政府合作，并指导中国大使馆进一步采取有效措施，充分保障在非洲的中国公民和企业的安全。

近几个月来，中国公民在国外受到了几次袭击，促使中国驻各国使馆发出警告和安全警报，并进行疏散。

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Published 21 March 2023 4:44pm
Source: SBS