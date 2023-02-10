【观点】“中国气球事件”在华府上空化成皂沫

各主流媒体都在纷纷发表评论预测担忧，白宫主人拜登2月7日晚发表国情咨文，涉及外交的唯一主题就是美中关系，他毫不含糊地表明他的对华政策立场，“我致力于与中国合作，以促进美国的利益并造福世界”——关于这段话，媒体多引用随之而发的那句“如果中国威胁到我们的主权，我们会采取行动保卫我们的国家。而且我们也做到了。”但毕竟国情咨文公开发表，不少媒体还是明白拜登的对华政策是寻求竞争而非冲突”，比如美国三大广播公司之一的NBC 这样评论拜登讲话：“没有就中国气球问题强硬表态是政治勇气（political courageous）”。
与中国合作在美国有社会基础
有关“美中关系是否会更恶化”这话题分两个路向，少数“脱钩论”者多不在朝也不在经济界，媒体也不喜欢他们的言论，多数只能写博客并在社交媒体上发言，但他们还是想方设法表达看法，比如希望“中国间谍气球事件”成为“拜登的卫星时刻”（Biden’s Sputnik moment），让他从此奋发强国。
但更多的是希望与中国合作甚至保持友好关系，接着是主流媒体、民主党籍前官员现官员包括奥巴马阵营均纷纷放话，将气球事件往中国政府决策失误，或者是中共内部混乱导致某部门操作失误这个方向解释，为中美继续接触预留余地。《纽约时报》2月6日这篇《解析：中国间谍气球事件为何不同寻常》堪称代表作。
该文开篇就先站稳立场，声明相对于其他入侵美国国家安全系统事件, 中国侦查气球明目张胆地穿越美国事件更严重，接下来话锋一转，称“这样的事件有很多”，然后列举了一大堆中国的劣行，却不是声明要对中国的劣行进行惩罚，而是说“整个事件不光是扣人心弦的热点新闻，也充分说明了华盛顿和北京之间的交流匮乏”，并将2001年4月的南海撞机事件说成是双方沟通不够。
该文最重要的是说出“超级大国相互监视并不是什么新鲜事，即使是通过气球”，并承认 根据国家档案馆2009年发表的一篇文章，称这是美国首创，“总统德怀特·艾森豪威尔在50年代中期授权，通过在气球上悬挂摄像机的方式监视苏联，“以气象研究为幌子，让它们飞越苏联国家”。文章还引用胡佛研究所高级研究员、《间谍、谎言和算法》(Spies, Lies and Algorithms)一书的作者艾米·泽加特说：“他们之前就进入过领空这一事实令人感到不安。 “我们应该早点制定战略，早点表明我们的底线。” 文章给习近平搭了下台的梯子： “这让人好奇，中国是谁在发号施令，这显然是中国近段时间犯下的最严重的非受迫性失误。”
作者David E. Sanger并非泛泛之辈，是纽约时报驻白宫和国家安全记者。他最新出版的一本书是《完美武器：网络时代的战争、破坏和恐惧》(The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age) 。他的看法很有代表性。
另外两篇文章，看标题就知重点所在，一是《华尔街日报》2月7日发表的《中国周末释出信号，希望气球事件翻篇》，该文认为，中国外交部使用了罕见的“表示遗憾”，为避免冲突升级留了余地。另一篇是《气球遭美击落 中国舆论沸腾，学者：中方盼“不美丽的错误”翻篇》。
三篇文章各有侧重，表达的就是一个意思，既然中方希望这个误会翻篇，咱美国见好就收，将气球击落后发个声明，这事也就翻篇了，中国应该依美国样照画葫芦就势下梯。
北京自认够强够硬
但是北京显然没能理解华府释放的缓和之意，还在纠结于气球被美国战机打下这件事情。这几天中美双方口水战中对该漂浮物体的称呼很有意思：中方称是企业的“民用无人飞艇”，因不可抗力因素飘至美国，并向另一只气球飘往之地的哥斯达黎加道歉；美国官方称是中国的“监测气球”。
这种口舌交锋暗含的意思是：中方想展示“我敢放飞艇进入美国”，你美国牛什么？这是向世界展示“东升西降”。美国想说明，就一个“监测气球”，对情报收集没有大碍，是中方决策失误或者是某机构擅自的行为，如今被美国飞机空中击破，不想与你这野蛮专制者继续计较。我美国依然光芒四射，全球第一。
美国持此态度当然有原因。奥巴马政府前亚洲事务高级官员、与拜登助手关系密切的丹尼尔罗素说，“拜登政府已经表示，如果形势允许，美国将寻求重新安排布林肯访问中国” ，“如果这件事就此结束，双方就可以重新开始工作。相反，如果中国选择扮演受屈的受害者或进行报复，我们可能会发现两国关系又回到了紧张升级阶梯上。”
但麻烦出在中国政府不肯就势下台阶。除了前述中国外交部国防部表示抗议之外，外交部副部长谢锋于2月6日就“美方武力袭击中国民用无人飞艇”向美国驻华使馆负责人提出“严正交涉”，声称中国飞艇“误入美领空是由不可抗力导致的意外偶发事件”，称中国政府将“保留作出进一步必要反应的权利”，同时敦促美方不得采取进一步行动损害中方利益，不得升级、扩大紧张局势。
对中方这种态度，美国多家评论人士与中美关系专家都没太当回事，几乎都提到“美国和中国有从激怒对方的破坏关系的事件中恢复过来的历史”，这事件有两件，第一件指1999年5月美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆事件，当时科索沃战火纷飞，中国情报人员以大使馆工作人员身份在那里搜集军事技术情报，并在大使馆地下室研究。美国知晓此事，研究了大使馆的建筑结构，设计了定向式穿透爆破，导致三人死亡，事后美方解释为误炸。其时中国羽翼未丰，只好强烈抗议一番之后作罢。但在两年之后，就发生了2001年4月中美南海撞机事件，这次是美国忍让了结。这两次事件后，中国在美国同意与支持下加入WTO，迎来了十多年“合作伙伴”甚至“战略合作伙伴”的亲密时期。
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美国打下中国的疑似间谍气球
美国的相关处置
为了淡化事态，美国政府官员强调，这不是第一起类似事件，过去数年曾发生过数起类似情况，一位不具名的美国高级国防官员向美国广播新闻公司（ABC News）称，中国拥有一支由此类侦察气球组成的舰队（fleet of surveillance balloons），其中包括本周被发现飞越委内瑞拉和哥伦比亚上空的侦察气球,且在过去数年之间，全球五大洲几乎都有国家遭到该装置的渗透，其中也包括东亚、南亚与欧洲等地区。CNN引述其他官员说法，指出在川普担任美国总统期间，美国空域“至少”曾3度遭到中国高空间谍气球渗透，但滞留的时间都没有此次来得长。但对此，在2019年7月至2020年11月担任川普政府的美国防长艾斯培（Mark Esper）则出面否认，强调就他记忆所及，并未看过有关的报告，并对此说法表达质疑
对外，拜登政府向40多个盟友国通报中国气球事件，并周知盟国，全球五大洲许多国家都遭遇过类似袭击强调美国今后将捍卫自己的主权。
经过这番操作之后，中国气球事件就如肥皂泡般消失在华府空中，还预留了再谋与中国接触的空间。美国总统拜登于2月7日发表年度国情咨文，非常自信地发表下列声明：“美国在全世界范围内的影响力已不再下降”，“美国现在处于几十年来的最好状态”，“美国在与中国和其他国家的竞争中全部获胜”并获得民主党全体议员的热烈掌声
盟友当然都很关注这次事件，但不影响它们与中国的一切商贸来往。
作者：何清涟，中国经济学者，现居美国。
以上为作者观点，不代表本台立场。
《解析：中国间谍气球事件为何不同寻常》，纽约时报，2023年2月6日（）
《中国周末释出信号，希望气球事件翻篇》，《华尔街日报》，2023年2月7日（...）
《气球遭美击落 中国舆论沸腾，学者：中方盼“不美丽的错误”翻篇》，VOA，2023年2月6日（）
美媒：拜登击落中国气球但未击碎与习近平关系 法国国际广播电台，2023年2月5日（ ）
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