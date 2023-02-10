【观点】“中国气球事件”在华府上空化成皂沫

各主流媒体都在纷纷发表评论预测担忧，白宫主人拜登2月7日晚发表国情咨文，涉及外交的唯一主题就是美中关系，他毫不含糊地表明他的对华政策立场，“我致力于与中国合作，以促进美国的利益并造福世界”——关于这段话，媒体多引用随之而发的那句“如果中国威胁到我们的主权，我们会采取行动保卫我们的国家。而且我们也做到了。”但毕竟国情咨文公开发表，不少媒体还是明白拜登的对华政策是 寻求竞争而非冲突”，比如美国三大广播公司之一的NBC 这样评论拜登讲话：“没有就中国气球问题强硬表态是政治勇气（political courageous）”。



与中国合作在美国有社会基础





有关“美中关系是否会更恶化”这话题分两个路向，少数“脱钩论”者多不在朝也不在经济界，媒体也不喜欢他们的言论，多数只能写博客并在社交媒体上发言，但他们还是想方设法表达看法，比如希望“中国间谍气球事件”成为“拜登的卫星时刻”（Biden’s Sputnik moment），让他从此奋发强国。





该文开篇就先站稳立场，声明相对于其他入侵美国国家安全系统事件, 中国侦查气球明目张胆地穿越美国事件更严重，接下来话锋一转，称“这样的事件有很多”，然后列举了一大堆中国的劣行，却不是声明要对中国的劣行进行惩罚，而是说“整个事件不光是扣人心弦的热点新闻，也充分说明了华盛顿和北京之间的交流匮乏”，并将2001年4月的南海撞机事件说成是双方沟通不够。





该文最重要的是说出“超级大国相互监视并不是什么新鲜事，即使是通过气球”，并承认 根据国家档案馆2009年发表的一篇文章，称这是美国首创，“总统德怀特·艾森豪威尔在50年代中期授权，通过在气球上悬挂摄像机的方式监视苏联，“以气象研究为幌子，让它们飞越苏联国家”。文章还引用胡佛研究所高级研究员、《间谍、谎言和算法》(Spies, Lies and Algorithms)一书的作者艾米·泽加特说：“他们之前就进入过领空这一事实令人感到不安。 “我们应该早点制定战略，早点表明我们的底线。” 文章给习近平搭了下台的梯子： “这让人好奇，中国是谁在发号施令，这显然是中国近段时间犯下的最严重的非受迫性失误。”





作者David E. Sanger并非泛泛之辈，是纽约时报驻白宫和国家安全记者。他最新出版的一本书是《完美武器：网络时代的战争、破坏和恐惧》(The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age) 。他的看法很有代表性。





三篇文章各有侧重，表达的就是一个意思，既然中方希望这个误会翻篇，咱美国见好就收，将气球击落后发个声明，这事也就翻篇了，中国应该依美国样照画葫芦就势下梯。



北京自认够强够硬





但是北京显然没能理解华府释放的缓和之意，还在纠结于气球被美国战机打下这件事情。这几天中美双方口水战中对该漂浮物体的称呼很有意思：中方称是企业的“民用无人飞艇”，因不可抗力因素飘至美国，并向另一只气球飘往之地的哥斯达黎加道歉；美国官方称是中国的“监测气球”。





这种口舌交锋暗含的意思是：中方想展示“我敢放飞艇进入美国”，你美国牛什么？这是向世界展示“东升西降”。美国想说明，就一个“监测气球”，对情报收集没有大碍，是中方决策失误或者是某机构擅自的行为，如今被美国飞机空中击破，不想与你这野蛮专制者继续计较。我美国依然光芒四射，全球第一。





但麻烦出在中国政府不肯就势下台阶。除了前述中国外交部国防部表示抗议之外，外交部副部长谢锋于2月6日就“美方武力袭击中国民用无人飞艇”向美国驻华使馆负责人提出“严正交涉”，声称中国飞艇“误入美领空是由不可抗力导致的意外偶发事件”，称中国政府将“保留作出进一步必要反应的权利”，同时敦促美方不得采取进一步行动损害中方利益，不得升级、扩大紧张局势。





对中方这种态度，美国多家评论人士与中美关系专家都没太当回事，几乎都提到“美国和中国有从激怒对方的破坏关系的事件中恢复过来的历史”，这事件有两件，第一件指1999年5月美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆事件，当时科索沃战火纷飞，中国情报人员以大使馆工作人员身份在那里搜集军事技术情报，并在大使馆地下室研究。美国知晓此事，研究了大使馆的建筑结构，设计了定向式穿透爆破，导致三人死亡，事后美方解释为误炸。其时中国羽翼未丰，只好强烈抗议一番之后作罢。但在两年之后，就发生了2001年4月中美南海撞机事件，这次是美国忍让了结。这两次事件后，中国在美国同意与支持下加入WTO，迎来了十多年“合作伙伴”甚至“战略合作伙伴”的亲密时期。



阅读更多 美国打下中国的疑似间谍气球

美国的相关处置





为了淡化事态，美国政府官员强调，这不是第一起类似事件，过去数年曾发生过数起类似情况，一位不具名的美国高级国防官员向美国广播新闻公司（ABC News）称，中国拥有一支由此类侦察气球组成的舰队（fleet of surveillance balloons），其中包括本周被发现飞越委内瑞拉和哥伦比亚上空的侦察气球,且在过去数年之间，全球五大洲几乎都有国家遭到该装置的渗透，其中也包括东亚、南亚与欧洲等地区。CNN引述其他官员说法，指出在川普担任美国总统期间，美国空域“至少”曾3度遭到中国高空间谍气球渗透，但滞留的时间都没有此次来得长。但对此，在2019年7月至2020年11月担任川普政府的美国防长艾斯培（Mark Esper）则出面否认，强调就他记忆所及，并未看过有关的报告，并对此说法表达质疑





对外，拜登政府向40多个盟友国通报中国气球事件，并周知盟国，全球五大洲许多国家都遭遇过类似袭击 强调美国今后将捍卫自己的主权。





经过这番操作之后，中国气球事件就如肥皂泡般消失在华府空中，还预留了再谋与中国接触的空间。美国总统拜登于2月7日发表年度国情咨文，非常自信地发表下列声明：“美国在全世界范围内的影响力已不再下降”，“美国现在处于几十年来的最好状态”，“美国在与中国和其他国家的竞争中全部获胜” 并获得民主党全体议员的热烈掌声





盟友当然都很关注这次事件，但不影响它们与中国的一切商贸来往。





作者：何清涟，中国经济学者，现居美国。





以上为作者观点，不代表本台立场。



