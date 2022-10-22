新州维州部分地区进入洪水警戒状态

新州北部河流地区大雨倾盆，当地社区再次处于洪水警戒状态。





气象局警告说，从周日上午开始，新州东北部地区将出现强降雨，Lismore, Grafton, Casino, Kyogle, Yamba以及Maclean的居民将受到影响。





新州紧急服务部门表示，当地居民，特别是那些过去曾受洪水影响的人，应做好准备。





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警方说，一名30多岁的男子周六上午在新州远北海岸的West Ballina疑似溺水身亡。





维州方面，维州边境城镇Echuca正经历着几十年来最严重的洪水，墨累河水位创历史新高。





周六晚上，维州与新州交界处的Echuca小镇的水位超过了1993年的水平，即海拔94.77米，预计今夜将达到海拔95米左右的峰值。





据预测，周日将有一个低压系统在北部上空移动，为受洪水影响的维州带来更多降雨。





周六，在Echuca小镇，水溢出了市中心附近的堤坝，当局警告任何留在该地区的人应趁早离开



与此同时，联邦政府正在向受塔州洪水影响的居民提供额外的财政支持。





总理阿尔巴尼斯宣布向塔州企业支付额外款项，这笔款项将由联邦和塔州政府共同出资。





“联邦政府将继续与各州和领地合作，我们随时准备支援那些受灾最严重的澳大利亚人。下周开始，塔斯马尼亚的小企业和生产商将获得额外的帮助。我们将在17个地方政府区域提供最高2万5千澳币的款项，其中包括2500澳元的预付款。”





阿尔巴尼斯承诺将继续与各州州长合作，在洪水紧急情况下提供支持。





据阿尔巴尼斯称，已向新州、维州和塔州的1,800多名受洪水影响的居民提供了近1500万澳元的救灾援助。





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