澳大利亚每日COVID-19要闻：澳洲公布每周新冠数据 平均日增病例数下降15%

要点 一项有争议的法案在西澳州下议院获得通过，以取代紧急权力；

塔州为经历长期新冠的人开设新服务；

针对5至11岁儿童的新的Omicron专用加强针，可能很快在美国获批。

西澳州已在下议院通过一项法案，以取代在新冠大流行期间引入的紧急权力。





《2022年紧急管理修正案（临时新冠规定） 法案》将允许麦高文政府继续实施疫情防控措施。





反对党称这一法案“严厉”，西澳州上议院将于10月讨论。



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澳大利亚于周五公布了每周新冠数据。





数据显示，在截至9月20日的一周里，平均日增新冠病例为6543例，较之前一周减少近15%。





对于在感染新冠12周后仍有症状的人，塔州已推出新冠后导航服务。





从周六开始，塔州人在所有州运营诊所进行核酸检测将无需预约，可在开放时间前往检测。



据《卫报》报道，英格兰的新冠病例数自7月初以来有所下降，但本周则上升逾20%。





美国食品和药物管理局表示，针对5至11岁儿童的新Omicron专用加强针的批准“仅在几周之内”。





在澳大利亚，目前并不是所有儿童都能接种加强针。





然而，对于澳大利亚药监局允许儿童接种新冠加强针的决定，澳大利亚免疫技术咨询小组目前正在评估，





日本、台湾和香港都有计划重新开放其边界。





中国和朝鲜是目前仅有的两个仍有入境限制的国家。





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：





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