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引发激烈反对后 澳航宣布国内航班重新提供素食餐点

在此前因宣布在其航班上不再提供素食餐点而大受批评后，澳航如今表示，素餐将回归国内航班菜单。

A close up shot of the arms of two Qantas crew members picking up boxes with meals in them as part of in-flight meal service.

Vegetarians will be better catered for on Qantas flights after the airline brings back more meal options on its domestic flights. Source: AAP / Bianca de Marchi

澳航（Qantas）此前宣布在多条国内航线上停止提供素食餐点后，在社交媒体上遭到了强烈反对，随后该公司决定调整这一决定。

这家国家航空公司决定为旅客提供更少的餐食选择，这意味着有时将不提供素食餐点，这一决定在上周公布后成为了网络上的热议话题。

当时，澳航表示，在COVID-19大流行期间，澳航对其机上食品和服务的提供进行了一些更改。

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一位澳航发言人表示，在相对短途的航班上，仅为每个航班提供单一的餐点/小吃选择，这是为了“简化机组成员的服务提供”。
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澳航在部分国内航班上停止提供素食餐

他们说，这有时意味着素食者可能会被提供一份素食小点心，而不是一份完整餐食。

本周五上午，就在澳大利亚新闻媒体和旅游出版物强调菜单变化的几天后，澳航发布了一份新的媒体公告，称其将在所有国内航班上增加素食餐点和小吃选择。

澳航产品和服务部执行经理菲尔·卡普斯（Phil Capps）说：：“我们已经清楚地听到了关于需要在我们所有的航班上提供素食餐点的呼吁，因此我们将这一改变作为优先事项。”

他说：“在COVID期间，我们不得不对我们的服务进行大量更改，我们仍在恢复和更新其余服务的过程中。”

“有很多工作正在进行，以使澳航恢复到最佳状态。”

在该航空公司航班上恢复素食餐点的做法在社交媒体上受到欢迎。

Planet Ark的播音员及创始人琼恩·迪（Jon Dee）9月18日在推特上发文说，他在阿德莱德和悉尼之间的航班上没有素食餐，引起了很多人的关注，而他周五在推特上说澳航恢复素食选择是正确的。
在解决食品供应的举措之前，澳航在客户服务方面的声誉出现了下滑。

最近几个月，沮丧的乘客在乘坐该航空公司航班时，遇到了航班延误和取消、机场排长队和行李丢失等问题。

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Published 23 September 2022 at 1:24pm
By Aleisha Orr
Source: SBS