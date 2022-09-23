参加女王葬礼的唯一华裔澳人Trudy Lin：“多样性让澳洲了不起”

9月19日，伊丽莎白二世女王的国葬在伦敦举行。





十位为当地社区做出了杰出贡献的澳大利亚公民受邀与总理阿尔巴尼斯、总督大卫·赫尔利共同前往英国观礼，用赫尔利总督的话来说，“亲眼见证了非凡篇章的结束”。





作为获邀的十位澳人中的唯一华裔，特殊需求牙科顾问Trudy Lin接受SBS普通话节目采访时表示，自己还没从这难以置信的殊荣中回过神来。



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Trudy Lin（右三）与其他受邀参加女王葬礼的澳大利亚人。 Source: Supplied / Trudy Lin 她激动地说：“能够与我的澳大利亚同胞站在一起，代表这些让我为自己身为澳大利亚人而自豪的价值观，我感到非常骄傲。”



百感交集的伦敦之行

Trudy说，在英国的所见所闻数次让她潸然落泪。





在葬礼的当天，她行走在从世界各地赶来、排着长队向女王致敬的人们身边，心中百感交集。



Trudy Lin是谁？ 入围2022年度澳大利亚青年奖的特殊牙科顾问Trudy Lin

她在社交媒体上写道：“我看着排队人们的面庞，有熟悉女王这么多年的老人，也有带着年幼孩子的一家人。我也看到了很多澳大利亚人。我能感受到他们对女王陛下深深的爱与尊重，以及他们正在承受的失落和悲伤。”





此情此景让她心中升起一股责任感：她希望代表澳大利亚人、代表所有无法出席葬礼的人，带着这些衷心的情感，向女王表达敬意。





最让她感动的是，所有这一切——人们的哀伤、肃穆的仪式、照亮心灵的圣歌——都是为了缅怀女王勤勉的一生。





“这代表女王陛下在她70年的统治中，不仅在英联邦，而且在整个世界，产生了多大的影响，”Trudy对SBS普通话说。





“这实在是太不可思议了，她的一生是一个难以置信的例子，说明一个人可以对全世界做出多大的贡献，从那么年轻开始，一直奉献到老去，甚至直到生命的最后几天。”





“我在那里见证了如此不可思议的事情，我将永远铭记于心，并用来激励我追随她的脚步，为社区服务，像她一样继续贡献几十年。”



Trudy Lin站在献给女王的花束前 Source: Supplied / Trudy Lin 短短几天的伦敦之旅也不全是悲伤的。





Trudy与九位同胞一起，感慨伦敦难得的好天气，一起为亲友挑选纪念品，并且聊了很多。





她回忆起与2021西澳年度人物Helen Milroy的一次谈天，两人聊到对自己所获殊荣的共同感受：“我们只是做着自己想做的事，并不是为了获得认可而去做的。所以当得到了巨大认可时，反而觉得很惊异。”





“而这次能与来自全澳跟自己有着相同价值观的人们结识、畅谈、相处，对我来说真的是一件非常值得感激的、很特别的事。”



“平等与包容价值观的伟大体现”

像伊丽莎白二世女王一样，受邀出席女王葬礼的十位澳人也在各自的领域孜孜不倦地耕耘，并取得了非凡的成就。





总理阿尔巴尼斯说：“我认为，受邀的澳大利亚人体现了对我们国家的杰出贡献。”



总理阿尔巴尼斯与受邀参加女王葬礼的澳大利亚人 Source: Supplied / Supplied by Trudy Lin / Photographer: David Foote 而Trudy对于自己能够成为其中一员感到受宠若惊。





她说，同行的同胞们来自各行各业，年龄、性别、文化背景也各不相同，而如此多样、如此不同的一群人，又因为同一个原因而被选中。





“我们都在以某种方式帮助支持我们社区中的弱势群体，”她说。





“作为一个团体，我们展现了多样性，也代表了帮助我们社会中最脆弱人群的人们所做的贡献。”



我个人认为这是澳大利亚机会平等与包容的价值观的一个伟大体现。

Trudy在成长的过程中对包容性有着很强的信念，这也是她决定成为一名牙医并为特殊需求群体提供服务的原因。





她指出，口腔健康护理对于每个人来说都至关重要，因为人们通过饮食、说话与微笑来融入和参与社会，而多元文化背景或弱势背景不该是获得口腔保健的阻碍。





在她看来，本次受邀参加女王葬礼的殊荣，属于与她在特殊需求牙科领域并肩奋斗的25位专家共同所有，她也希望它“可以帮助强调所有澳大利亚人公平获得口腔保健的重要性”。



LISTEN TO Trudy Lin为残疾人、精神病患者以及癌症等具有复杂医疗状况的患者提供口腔保健。2021年，她获得年度南澳青年奖。2022年，她的身影再次出现在年度澳大利亚人青年奖的候选名单上。 SBS Chinese 26/01/2022 11:26 Play

同时，Trudy也谦卑地说，希望人们不要将目光聚焦在她一人身上。





“我的希望是……大家多关注我所代表的事物：我的社区，特殊需求行业从业者和专家们，澳大利亚的亚裔社区，当然也包括那些想努力做出影响的年轻女性。”



多样性让澳大利亚“了不起”

Trudy认为，参加女王葬礼这份殊荣对她的家人、对澳大利亚的亚裔社区来说同样意义重大。





“我收到了来自全国各地具有亚裔背景的澳大利亚人的许多信息说，有我在那里代表他们，让他们感到很自豪。”



Source: Supplied / Trudy Lin Trudy希望作为一个华裔澳人参加女王葬礼的这个珍贵机会，可以帮助并激励来自所有多元文化背景的澳大利亚人全方位认同他们的身份与文化传统。



因为正是这种丰富的多样性，才使澳大利亚变得如此精彩。

在她看来，人们的族裔同胞、家乡和家庭故事塑造着他们，“让每一个人变得独一无二，并使你成为你自己，因此你可以为你的社区做出独特的贡献”。





“对我来说，我骨子里的中国和越南文化教会了我对家庭、社区和国家的强烈责任感，也教会了我拥抱责任，想要承担起责任，而不是回避它。”





“而我骨子里的澳大利亚文化则将每个人拥有平等价值牢牢刻在我的心中——每个人都该有平等的机会、都应该得到包容，无论年龄、种族、性别、文化背景如何、是否有残障。”





“每个人都很重要，每个人都应该得到这种平等的机会。”





“所以，我想对每个澳大利亚人说，拥抱你的历史以及你的故事的每一部分，因为那是使你成为你自己的原因。你的独特性和多样性有助于丰富我们的社会，使澳大利亚成为我们了不起的家园。”





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