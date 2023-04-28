澳洲将打击持利用学生签证来澳打工人群

政府将解决人们利用澳洲的学生钱签证在澳洲打工的系统漏洞，以打击教育中介和机构的欺瞒行为。





但是，高质量的毕业生将自动获得毕业生工作签证， 以便他们能够在毕业后在澳洲工作和生活一段时间，成为永久移民。





作为大规模调整和简化移民系统的一部分，联邦政府将为在低技能但关键的领域（如老年护理和清洁）工作的人创建一个单独的签证类别。





从理论上讲，这将剔除一大批利用学生签证进入澳洲从未进入劳动力市场的手段的所谓学生。





内政部长奥尼尔（Clare O'Neil）周四在国家记者俱乐部（Home Affairs Minister）表示：“我们需要为关键部门的工人创造适当的、有上限的、安全的、三方的途径，而不是假装一些学生来学习，实际上是来工作的。”





奥尼尔说，移民改革的一个关键目标将是确保来这里的学生是真的，且如果他们选择获得永久居留权，他们真的有技能和能力。





由前高级官员马丁·帕金森（Martin Parkinson）领导的移民审查称，尽管前留学生在澳洲的劳动力市场上表现得往往比在海外获得学位的技术移民好，但他们在劳动力市场上获得的结果比当地人差得多。





三分之一的国际毕业生所从事的工作，其技能水平与他们的学位相称。但是超过50%的国际毕业生所从事的工作属于最低的两个技能级别，如工人、酒吧服务员和销售助理。





澳洲本地硕士毕业生的平均收入为10.3万澳元，而国际硕士毕业生的工资中位数仅为7万澳元。





帕金森说，目前把技术移民重点放在偏远地区的城镇和大学，以期提高学生获得永居的机会，对地区和学生都没有帮助。





帕金森说：“试图通过移民制度来解决澳大利亚偏远地区存在的一大堆问题[是被误导的]，因为澳大利亚地区对移民没有吸引力，与它对澳大利亚人没有吸引力的原因相同。”





审查报告表示，应该“根据他们在我们的劳动力市场上表现出的成功潜力”，为永久技术移民计划挑选留学生。但奥尼尔拒绝提供更多细节，说明这将如何运作。





该审查将于周五在布里斯班的国家内阁进行讨论。澳大利亚国际教育协会的首席执行官霍尼伍德（Phil Honeywood）说，各州和各地区是技术移民签证的最主要赞助者，但他们各自有不同的安排，他们的支持至关重要。





审查报告指出，学生签证对语言能力的要求低于劳工移民签证，因此英语测试是政府关注的重点。



